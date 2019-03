No todos los especialistas coinciden en que el impuesto en el caso de las jubilaciones sea inconstitucional. "No creo que el impuesto sea confiscatorio porque a los jubilados se les empieza a retener cuando supera los $62.000 mientras que a un asalariado se le retiene cuando supera los $38.000. Los jubilados ya tienen una protección adicional. No es justo que una jubilación especial de $80.000 no pague y un asalariado", opinó Litvin.