Desde la inmobiliaria Achával Cornejo aseguran que las bajas no son significativas y que muchos propietarios mantienen los valores porque estiman que va a haber una recuperación de la economía. "No veo gente desesperada por vender nada. No tiene nada que ver con la crisis de 2002 donde se sacrificaban propiedades, sobre todo las empresas, porque cancelaban deuda. Eso no está en el mercado hoy", explicó Iván Achával, presidente de esta inmobiliaria.