-En el momento nada. El efecto de la adrenalina es tal que uno no nota los golpes. Poco a poco aparecieron todos los dolores. El susto no fue inmediato, fue de a poquito, porque de a poquito me iban diciendo las consecuencias del llamado puntazo que había sido bastante serio. No se notaba mucho de afuera porque fue interno, había pasado el hígado. Ahí es cuando uno empieza a tomar conciencia…