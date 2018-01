Los esquemas de estafas piramidales, conocidas como "Fonzi", justamente requieren de algunas de esas características, que son básicamente cuatro: promesa de altos beneficios a corto plazo, obtención de beneficios financieros que no están bien documentados, dirigido a un público con poco conocimiento financiero y que se relacionan con un único promotor. Las tres primeras condiciones están presentes en el caso del furor Bitcoin, pero no así la última, ya que no hay una "empresa" visible que maneje el negocio o que controle la emisión de las criptomonedas.