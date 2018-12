Llegaron temprano: también querían ver a "Ojos locos", la banda que iba a tocar antes que Callejeros. "Cuando terminaron de tocar, me di vuelta y vi que el lugar se había llenado mucho. Me acuerdo que me dieron ganas de irme, como 'bueno, ya está'", recuerda. Lo sintió pero no lo dijo: todos querían ver a Callejeros.