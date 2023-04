La contundente respuesta de Mbappé cuando le preguntaron si seguirá en PSG tras los rumores sobre su posible salida

Kylian Mbappé aún no ha logrado conquistar la Champions League (Reuters)

La relación de Kylian Mbappé y el París Saint-Germain (PSG) atravesó distintos estadíos en una temporada que inició con excelentes niveles colectivos hasta concluir en la prematura eliminación en octavos de final de la Champions League junto a una merma significativa en su rendimiento que deparó múltiples críticas de la prensa francesa. La incertidumbre en torno a su futuro llena de preocupación a las autoridades del club que apuestan a un proyecto con él como su cara visible y, en este escenario, el máximo goleador de la Ligue 1 volvió a aparecer con una declaración que intentó llevar tranquilidad a los fanáticos.

Mbappé brindó una entrevista con el programa Tout le sport de ese país y fue consultado sobre cuál es su próximo paso dentro de su joven carrera: “Ganar la Champions League, creo. Ya hice final, semifinal, cuartos de final, octavos de final… Hice de todo menos ganar. Solo extraño eso. Espero que sea lo antes posible”. Las dudas por su porvenir motivaron la pregunta obvia sobre en qué institución desearía alzarse con la Orejona después de que haya estado muy cerca de arribar al Real Madrid: “En el París Saint-Germain. Soy parisino y tengo contrato. Así que en el París Saint-Germain”.

Sin embargo, la conexión entre ambas partes transita muchos cortocircuitos en los últimos días, como ocurrió recientemente cuando el PSG decidió comenzar la campaña de abonados de cara a la próxima temporada utilizando fragmentos de una charla realizada con el delantero, quien estalló en un comunicado difundido en sus redes sociales: “Acabo de ver la campaña de reabono del club para la temporada 2023/24. En ningún momento se me informó del contenido de la misma con mi interlocutor. Parecía cuando la hice una entrevista básica en una jornada de marketing del club. No estoy de acuerdo con este vídeo publicado”. “Por eso lucho por los derechos de imagen individuales. El PSG es un gran club y una gran familia, pero definitivamente no es Kylian Saint-Germain”, sentenció.

La tirante unión tomó un vuelco inesperado en febrero pasado, luego de una revelación de L’Equipe. El periódico galo afirmó que la renovación del punta tenía distintos matices a lo anunciado previamente. A pesar de que se había oficializado una extensión hasta mitad de 2025, el lazo con el vigente campeón a nivel doméstico se podría cortar en junio de 2024, ya que el año restante pertenece a una disposición opcional fijada en los papeles, que solo puede ejecutar Mbappé. De no querer continuar, podría negociar su llegada en esa fecha a cualquier club a partir del 1 de enero de ese año.

Debido a esto, la posibilidad de una venta anticipada para obtener un rédito ecónomico asoma en el horizonte, aunque la dirigencia, a cargo de Nasser Al-Khelaifi, planea sus próximos pasos con el astro como el emblema de la institución. Por lo pronto, las últimas revelaciones del medio francés ocurrieron en la previa a la eliminación ante Bayern Múnich en octavos de final y, con la derrota consumada, Mbappé evitó hablar de su futuro: “Lo único que me importa es ganar la liga y después veremos”.

PSG es el puntero del campeonato con 69 puntos y posee 6 unidades de ventaja contra su escolta, Lens. Estos números contrastan con que ha perdido 3 de los últimos 5 partidos entre todas las competencias y cuenta con su director técnico en la cuerda floja sumado a la falta de confirmaciones sobre la permanencia de Neymar y Lionel Messi dentro del plantel de cara al segundo semestre de 2023, en medio de las versiones que indican una cercanía con el Chelsea y el Barcelona, respectivamente.

