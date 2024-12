Argentina estará en el Grupo de la Muerte del Sudamericano Sub 20: por qué el sorteo se hizo dos veces

Diego Placente dirigirá a la Argentina en el Sudamericano (Diego Barbatto)

En un principio, el Sudamericano Sub 20 se iba a jugar en Perú, e incluso ya estaban los grupos establecidos para la competición, pero se cambió de sede a último momento por la detención del presidente de esa Federación, Agustín Lozano. Por esta razón, según precisó DSports, se eligió a Venezuela como el nuevo anfitrión de la cita del 23 de enero al 16 de febrero próximo y se efectuó una modificación de los cabezas de serie. El dominó se completó con la realización de un nuevo sorteo que deparó una peor suerte para la selección argentina.

El equipo liderado por Diego Placente había salido sorteado en el Grupo A junto a Perú, Uruguay, Venezuela y Paraguay. Sin embargo, los cambios en la organización del certamen depararon que vaya al Grupo de la Muerte, ya que compartirá la Zona B junto a Brasil, Colombia, Ecuador y Bolivia.

La Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol fue la encargada de los nuevos emparejamientos en un torneo dividido en dos grupos de cinco selecciones cada uno con un formato de todos contra todos a un solo partido. Los tres primeros de cada área avanzarán al Hexagonal Final, donde se pondrán en juego cuatro boletos al Mundial de la categoría organizado por Chile en 2025. Debido a este detalle, La Roja ya está clasificada y podrá sumar rodaje ante sus pares sudamericanos.

Los grupos del Sudamericano Sub 20 (@CONMEBOL)

La Albiceleste esquiva al campeón Sub 20 (Uruguay) en la primera fase, pero se medirá a equipos muy fuertes desde el primer momento, con el agregado de chocar en el clásico frente a la Verdeamarela. Vale destacar que Brasil y Ecuador vienen de lograr el pasaje al Mundial Sub 17 de Indonesia en 2023 y esa camada de futbolistas podrán ser elegibles para el Sudamericano Sub 20.

Diego Placente está en condiciones de convocar a varios jóvenes del fútbol argentino, entre ellos a las joyas de River Plate: Franco Mastantuono, Ian Subiabre y Agustín Ruberto. Por otro lado, Claudio Echeverri ya fue vendido al Manchester City y su nuevo club decidirá si lo cede o no al combinado nacional.

Por otro lado, hay dos jóvenes de Independiente que piden pista, como Santiago Hidalgo y Lautaro Millán. Además, Julio Soler (Lanús) es número puesto por su presente en el Granate hasta el punto de haber sido convocado por Lionel Scaloni en la Mayor. A estos apellidos, se podrían sumar Agustín Ladstatter, Santiago Sosa y Teo Rodríguez (San Lorenzo), Dylan Aquino (Lanús) y Santino Andino (Godoy Cruz), entre otros futbolistas. Esto es importante porque, si avanza la Argentina en el torneo, se podrían perder las primeras jornadas del próximo calendario en el ámbito doméstico.

Placente asumirá las riendas del equipo después de la salida de Javier Mascherano con dirección al banco del Inter Miami de Lionel Messi. “Es el elegido para hacerse cargo del seleccionado juvenil que participará del próximo sudamericano de la categoría en enero. ¡Éxitos, Diego!”, manifestó la cuenta oficial de la AFA.

LAS ZONAS DEL SUDAMERICANO SUB 20

Grupo A: Venezuela, Uruguay, Paraguay, Chile y Perú.

Grupo B: Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina y Bolivia.

CRITERIOS DE DESEMPATE

• El resultado del enfrentamiento directo jugado entre los empatados

• Diferencia de goles

• Cantidad de goles marcados

• Menor número de tarjetas rojas

• Menor número de tarjetas amarillas

• Por sorteo

LA CARRERA DE PLACENTE EN LAS JUVENILES DE ARGENTINA

• Sudamericano Sub 15 del 2017: campeón

• Sudamericano Sub 17 del 2019: campeón *

• Mundial Sub 17 del 2019: octavos de final *

• Sudamericano Sub 17 del 2023: tercer puesto

• Sudamericano Sub 15 del 2023: tercer puesto

• Mundial Sub 17 del 2023: cuarto puesto

*Ayudante de campo de Pablo Aimar