“Esa larga cabellera le sirvió para sacar una tarjeta roja”: le tiró del pelo a un rival y lo descubrió el VAR

Cuatro goles en 34 minutos, una asistencia de Enzo Fernández y una expulsión insólita. El partido entre Southampton y Chelsea en el St. Mary’s Stadium, por la fecha 14 de la Premier League, se ganó el mote del mejor de la jornada por todo lo ocurrido tan solo en la primera parte.

Los Santos se quedaron con 10 hombres en el último cuarto de hora de la etapa inicial por una situación tan particular como pocas veces vista. A los 36′, Jack Stephens venía aparejado con Marc Cucurella en la previa a la ejecución de un córner sobre la banda izquierda, cuando le realizó un tirón de pelo que provocó la caída repentina del mediocampista, que se quejó de la actitud de su colega. La jugada parecía que iba a tener continuidad, pero a los pocos segundos el árbitro, Tony Harrington, recibió el llamado del VAR para revisar este gesto como una conducta violenta.

El juez principal lo observó en la pantalla en repetidas ocasiones y, en su vuelta al terreno de juego, le mostró la tarjeta roja a Stephens, quien esgrimió una leve queja, aunque con sus reacciones mostró ser consciente del error inusual que había cometido mientras la pelota no estaba en juego. El comentarista del compromiso para ESPN, Juan Pablo Francia, se sorprendió por esta decisión disciplinaria: “Sería el equivalente a un golpe, pero no es un golpe. ¿Quiere jugar? No. Ahora, es un tirón de pelo... No creo que haya tenido la suficiente gravedad para dar lugar a la tarjeta roja. Eso pasaba todo el tiempo cuando no había VAR”.

Lo cierto es que la regla 12 del reglamento vinculada a faltas y conducta incorrecta es clara en este sentido sobre las situaciones que ameritan la expulsión, con expresas manifestaciones al juego brusco y grave (falta de extrema dureza), escupir o morder a alguien, emplear lenguaje o actuar de modo ofensivo, insultante o humillante y conducta violenta, entre otras especificaciones. La jugada se aplica a esta última. “Habrá que revisar en los libros... Esa larga cabellera le sirvió para sacar una tarjeta roja a un rival”, sentenció el relator, Alejo Rivera.

Chelsea abrió la historia a los 7 minutos con un centro preciso de Enzo Fernández para el gol de Axel Disasi, pero la alegría duró un suspiro por el empate parcial de Joe Aribo a los 11′. Christopher Nkunku, Noni Madueke, Cole Palmer y Jadon Sancho inclinaron la balanza en favor de los Blues para el 5-1 final en condición de visitante.