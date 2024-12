El posible camino de River Plate y Boca Juniors en el Mundial de Clubes: el potencial Grupo de la Muerte y la zona más accesible

Los ganadores recibirán un trofeo diseñado por Tiffany: una pieza bañada en oro de 24 quilates que representa tanto la universalidad como el legado del fútbol

Desde el 15 de junio al 14 de julio de 2025, la ilusión de River Plate y Boca Juniors estará en llegar lo más lejos posible en una competición nueva y desafiante. El Súper Mundial de Clubes, cuyo partido inaugural lo jugará el Inter Miami de Lionel Messi en el Hard Rock Stadium de Florida, promete reunir a una constelación de figuras de talla mundial en busca de llegar al duelo decisivo en el Estadio MetLife de Nueva Jersey.

El sorteo de este jueves 5 de diciembre en Miami arrojará la suerte de los dos clubes que representarán al fútbol argentino en la élite mundial. El análisis sobre los potenciales grupos que les pueden tocar está marcado por una serie de restricciones. Vale remarcar que no se pueden enfrentar en Primera Fase porque no puede haber más de un equipo de la misma Confederación, salvo la UEFA, que tiene 12 participantes. Debido a esto, cuatro de las ocho zonas contendrán a dos elencos de esa Federación.

Además, los bombos se han asignado en base con las respectivas clasificaciones de las confederaciones que se utilizaron como parte del proceso de clasificación para la competición, según precisa FIFA en su página oficial. Esto se suma a ciertos condicionantes para que los enfrentamientos sean más equilibrados. Los dos primeros clubes del ranking UEFA (Manchester City y Real Madrid) no se medirían hasta una hipotética semifinal. Sucede lo mismo con los dos primeros de la Conmebol (Flamengo y Palmeiras) y los terceros y cuartos de Sudamérica (River Plate y Fluminense) y Europa (Bayern München y PSG). Todos ellos conforman el Bombo 1.

Inter Miami y Seattle Sounders FC ya saben que saldrán sorteados desde el Bombo 4 para estar en los grupos A y B, respectivamente, por cuestiones de programación y logística. Los 32 equipos serán repartidos en ocho grupos de cuatro cada uno y los dos primeros de la zona avanzarán a octavos de final. Los partidos de eliminación directa tendrán prórroga y penales en caso de empate. Cabe destacar que no habrá un partido para decidir el tercer puesto.

El cartel de presentación con todas las figuras que jugarían el Mundial de Clubes

Con todos estos asteriscos señalados, los gustos de los hinchas a la hora de fijar su mirada en los probables Grupos de la Muerte o los más sencillos disparan una serie de combinaciones que repasaremos en esta nota con los rivales más complejos a los cuales se someterán desde la fase de grupos. Según el procedimiento publicado por la FIFA, hay una importante cuestión a saber: del 1° al 4° del Bombo 2 (Chelsea, Borussia Dortmund, Inter y Porto) serán emparejados con los cuatro sudamericanos del Bombo 1; y del 5° al 8° del Bombo 2 (Atlético de Madrid, Benfica, Juventus y Salzburgo) integrarán zonas con los cuatro equipos europeos del primer bolillero.

River Plate, como representante del primer bombo, se salvará de medirse contra las instituciones más poderosas del Viejo Continente, ya que evitará al City de Guardiola o al campeón de la vigente Champions League (Real Madrid). Sin embargo, podría quedar emparejado con el Inter de Lautaro Martínez o el Chelsea (Bombo 2). El Neroazzurro es el último campeón de la Serie A; y el cuadro de Enzo Fernández es el escolta del Liverpool en la pelea de la Premier League.

Más adelante, Al Hilal de Arabia Saudita emerge como una entidad de sumo respeto en el Bombo 3 por la calidad de sus futbolistas extranjeros en todas las líneas. Al Ahly de Egipto también está en el radar, mientras que el Rayados de Monterrey de Martín Demichelis abre cancha como actual semifinalista de la liga mexicana. En el Bombo 4, no hay dudas: el Inter Miami de Lionel Messi (en ese caso no podría estar Rayados por pertenecer a Concacaf). ¿Cuál podría ser el Grupo de la Muerte de River Plate? Inter de Milán, Al Hilal e Inter Miami.

Del otro lado, Boca Juniors se enfrenta a un problema en el Bombo 3 porque la prohibición de medirse a un sudamericano por sorteo lo obliga a chocar contra dos europeos. A la chance de enfrentarse al Inter, se suma un posible emparejamiento con Manchester City o Real Madrid y un mano a mano con las Garzas.

El sorteo se llevará a cabo el 5 de diciembre

Por otro lado, las zonas más accesibles para River Plate y Boca Juniors poseen a otro tipo de rivales. Si recibe un guiño del azar, el Millonario podría chocar con Borussia Dortmund/Porto, León (fue campeón de la Concachampions en 2023, pero viene de quedarse afuera de los Playoff del Apertura 2024 en México) y, por nombre, Mamelodi Sundowns de Sudáfrica aparece como el más débil del cuarto bombo. Sin embargo, llegó a semifinales de la última Champions Africana, se mantiene como heptacampeón consecutivo a nivel local y su arquero, Ronwen Williams, fue nominado por France Football a mejor arquero del curso y también figura como alternativa a integrar el Once Ideal en el The Best de la FIFA.

Detrás del Mamelodi Sundowns, aparece un contrincante con una realidad compleja como el Urawa Red Diamonds de Japón, campeón asiático en 2023 que no clasificó a la edición 24/25 de la Liga de Campeones y está en el 12° lugar en su liga. Falta una jornada para terminar el torneo.

La combinación del Xeneize es similar con la elección de Borussia Dortmund/Porto y el Urawa Red Diamonds como las instituciones a superar. Y para completar el grupo asoma el París Saint-Germain como el más “accesible” proveniente del Bombo 1 bajo un contexto en el cual los otros cursan irregularidades, como el Manchester City, Real Madrid y el Bayern Múnich, pero poseen mejores individualidades a simple vista.

ASÍ QUEDARON LOS BOMBOS DEL MUNDIAL DE CLUBES

River Plate está en el Bombo 1 y Boca Juniors integra el Bombo 3

Bombo 1: Manchester City (Inglaterra), Real Madrid CF (España), FC Bayern München (Alemania), Paris Saint-Germain (Francia), CR Flamengo (Brasil), SE Palmeiras (Brasil), CA River Plate (Argentina), Fluminense FC (Brasil).

Bombo 2: Chelsea FC (Inglaterra), Borussia Dortmund (Alemania), FC Internazionale Milano (Italia), FC Porto (Portugal), Atlético de Madrid (España), SL Benfica (Portugal), Juventus FC (Italia), FC Salzburgo (Austria).

Bombo 3: Al Hilal (Arabia Saudita), Ulsan HD (Corea del Sur), Al Ahly FC (Egipto), Wydad AC (Marruecos), CF Monterrey (México), Club León (México), CA Boca Juniors (Argentina), Botafogo (Brasil).

Bombo 4: Urawa Red Diamonds (Japón), Al Ain FC (Emiratos Árabes Unidos), Espérance Sportive de Tunisie (Túnez), Mamelodi Sundowns FC (Sudáfrica), CF Pachuca (México), Seattle Sounders FC (Estados Unidos), Auckland City FC (Nueva Zelanda), Inter Miami CF (Estados Unidos).