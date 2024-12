El inesperado problema que sufrió Mascherano en medio de su primera conferencia de prensa en Inter Miami

El Jefecito se quedó sin voz en el inicio de la conferencia de prensa

Javier Mascherano fue presentado oficialmente como nuevo director técnico del Inter Miami y el ex entrenador de la selección argentina Sub 20 brindó una conferencia de prensa en las instalaciones del club de la Florida y protagonizó un momento incómodo que no pasó inadvertido.

Luego de la presentación del presidente de las Garzas, Jorge Más, y en el comienzo de su diálogo con los periodistas, Mascherano bebió un sorbo de agua y su voz salió entrecortada. “Gracias Jorge por tus palabras. Es un placer, un privilegio poder estar acá”, alcanzó a decir el Jefecito antes empezar a toser y pedir disculpas por la interrupción.

Luego, el ex futbolista de River Plate y Barcelona, entre otros, prosiguió con su discurso acerca de su llegada al Inter de Messi: “Es un reto mayúsculo para mí, lo tomo como eso. Poder entrenar a este club que tiene un proyecto muy ambicioso, grandes nombres y gente muy joven, que he tenido la suerte de entrenar. Tengo muchas ganas e ilusión por esta gran oportunidad que se me presenta en mi carrera”.

Una vez más, el campeón olímpico en Atenas 2004 y Beijing 2008 con la Selección, debió interrumpir nuevamente su discurso y se quedó sin voz en medio de la frase. Tomó agua y retomó. “Sí, sí, ahora estamos. El aire acondicionado de Miami es complicado”, se justificó tras el blooper en medio de la conferencia de prensa.

El flamante reemplazo del Tata Martino analizó lo que se viene en el próximo año

Mascherano, quien reemplazará a su compatriota Gerardo Tata Martino, dirigirá a varios futbolistas con quienes comparte un largo historial. Entre ellos, destaca su amistad con Lionel Messi y la oportunidad de reencontrarse con antiguos compañeros como Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez, figuras con quienes compartió momentos clave durante su estancia en el FC Barcelona.

“No estaba en mi cabeza esta oportunidad. Estaba enfocado en preparar el torneo Sudamericano con la Selección Juvenil. Se presentó esta oportunidad y vi la chance de dar un paso grande en mi carrera como entrenador”, explicó sobre su determinación de abandonar su puesto como DT de la Sub 20 en la Argentina.

Además, el DT de 40 años señaló cuáles son las metas principales de las Garzas en el calendario: “Se lo dije a Jorge (Mas), sería hipócrita si vengo y prometo títulos. Prometo trabajar para tener un equipo competitivo y el objetivo del club es luchar por todas las competencias en las que tenga que competir hasta último momento. Queremos llegar con opciones de títulos en todas las competencias. Tenemos el Mundial de Clubes, en el que nos vamos a enfrentar a equipos mucho más poderosos que nosotros y con mucha más historia, pero tenemos que armar el mejor plantel posible para competir con nuestras armas y, sobre todo, hacer el mejor papel posible. Con respecto a las otras competiciones, estamos en condiciones de competir de igual a igual y poder tener opciones de llegar al final con la ambición de ganar títulos”.

“Este tipo de competencias te permite crecer, iremos viendo. Primero, veremos qué nos toca en el grupo y competiremos de la mejor manera. Antes de eso, tenemos un largo camino con la Champions de Concacaf y comienzo de la MLS”, agregó.

Javier Mascherano junto a Jorge Más en su presentación como DT de Inter Miami (REUTERS/Marco Bello)