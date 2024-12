Los grandilocuentes elogios de Djokovic a Del Potro tras su partido homenaje: “No conozco a una sola persona que no lo ame”

Novak Djokovic fue ovacionado por las 15 mil personas presentes y agradeció a Juan Martín Del Potro la invitación especial para este domingo (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

Novak Djokovic no dudó en aceptar la invitación a formar parte del partido homenaje a Juan Martín Del Potro. El serbio, ex número uno del mundo y uno de los mejores tenistas de la historia, siempre manifestó su admiración por el tandilense. “Delpo es un jugador increíble y una gran persona”, había declarado en la previa del encuentro.

El historial entre ambos refleja una rivalidad de alto vuelo. Se enfrentaron en 20 ocasiones, con 16 victorias para el europeo y cuatro para el argentino. Entre los partidos más memorables se encuentra la semifinal de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde Delpo se impuso en un duelo épico que se extendió por casi cinco horas. También se recuerda la final del US Open 2018, donde Djokovic se coronó campeón.

Más allá de la rivalidad en la cancha, Djokovic y Del Potro han demostrado tener una relación de respeto y amistad. En el partido de despedida, Nole se mostró comprometido con el evento. Jugó con intensidad, pero también con la sensibilidad de entender el contexto emocional. Celebró los buenos puntos de Delpo y se acercó a él en varios momentos para intercambiar saludos.

Al finalizar el encuentro, el serbio que enamoró al público porteño, le dedicó unas palabras a su rival y amigo con un español claro y pausado que provocó la ovación de los presentes en reiteradas oportunidades. “Como en todo el mundo en este estadio, estoy muy emocionado. Muy agradecido por poder jugar con mi amigo, una gran persona, jugador y rival también. Es un día muy especial para mí también, porque he visto a Juan Martín desde hace muchos años, cuando teníamos 11 o 12 años”, comenzó su exposición el campeón olímpico en París 2024, que tiene un año más que el tandilense y con quien compartió circuito por más de 20 años.

El abrazo de los campeones: Juan Martín Del Potro y Novak Djokovic tras la victoria del argentino en Río 2016 (Foto: Nicolás Stulberg)

“En los últimos años siento a Juan Martín mucho más cerca de mi corazón, porque cuando jugás contra un rival cualquiera es un poquito diferente como cuando tienes que jugar contra él en las pistas más grandes del mundo”, añadió el serbio que entendió a la perfección su rol en el evento de este domingo en el Parque Roca.

Y concluyó: “Lo he dicho miles de veces en estos días, no conozco a una sola persona que no ame a Juan Martín. Yo vengo de mi país, donde los valores son esos, una persona se comporta con toda la profesionalidad y el respeto, y creo que Juan Martín es un ejemplo para todos nosotros. Es una persona maravillosa. Para mi no es fácil el español, pero ¿todo bien, no?”

Para Djokovic, este partido fue una oportunidad de rendirle tributo a un colega al que admira. “Del Potro ha dejado una marca imborrable en el tenis”, afirmó. Y sin duda, su presencia en Buenos Aires fue un gesto que los fanáticos y el propio protagonista agradecerán siempre.

* Las principales alternativas del gran partido en Parque Roca

[Sumate al canal de WhatsApp de la AAT y hacete FAN del Tenis Argentino. Para acceder y estar al día de las novedades, conocer los calendarios y recordar grandes hitos del deporte, solo tenés que hacer click acá]