La insólita confusión en la radio de un piloto de la Fórmula 1 en el GP de Qatar: “¿Era espejo? Oí castor”

*El momento en el que el espejo causó los pinchazos

El Gran Premio de Qatar dejó una infinidad de polémicas en la Fórmula 1: desde un desfile de penalizaciones a los pilotos hasta el escándalo por un espejo roto en medio de la pista, lo que cambió el curso de la carrera por completo. No obstante, este último incidente causó una gran confusión en Yuki Tsunoda, quien entendió mal las indicaciones desde los boxes y confundió la advertencia sobre la pieza suelta del auto de Alex Albon con la frase “hay un castor”.

Después de varios choques en la pista, incluido el que tuvo como protagonistas a Nico Hülkenberg, Esteban Ocon y Franco Colapinto, quien tuvo que abandonar por segunda vez desde su arribo a la Máxima, hubo un momento que causó inquietud entre los participantes. El Williams de Albon perdió uno de sus espejos y quedó tirado en el medio de la recta principal del circuito. Desde la dirección de carrera, comandada por Rui Marqués, se mostraron dubitativos a la hora de accionar y esa oscilación tuvo consecuencias.

La decisión fue sacar a relucir una doble bandera amarilla, algo que obliga a los corredores a aminorar la marcha y no sobrepasar a su rival, y no apelar a una medida más profunda como el safety car. Valtteri Bottas se corrió para dejar pasar a Charles Leclerc y destruyó el retrovisor, que dejó distintas piezas de fibra de carbono y vidrios desparramados en el asfalto. Todas las escuderías advirtieron a sus pilotos que transitaran con cuidado, para que no sucediera lo que les pasó a Carlos Sainz Jr. y Lewis Hamilton, quienes pincharon sus ruedas. Pero el japonés de Racing Bulls reaccionó de manera peculiar.

La inédita confusión de Yuki Tsunoda durante el GP de Qatar (REUTERS/Rula Rouhana)

“¿Era espejo? Oí castor”, respondió sorprendido Tsunoda en la conferencia de prensa tras el GP de Qatar. “Mis ingenieros dijeron: ‘Hay un castor’. Pero, ¿por qué hay un castor en Oriente Medio? ¿Cómo es posible que haya un castor aquí?”, soltó el asiático, que nunca se enteró del peligro que había en medio de la pista.

“Pero bueno, quizá haya una sorpresa con el calentamiento global: hay muchas cosas interesantes en la Tierra”, reflexionó Yuki. La confusión del japonés pudo surgir por la similitud de las palabras en inglés, ya que castor se dice “beaver”, mientras que retrovisor es “rearview”. Al mismo tiempo, Christian Horner, Jefe de Red Bull, estaba escuchando la situación y soltó “Es todo un cambio...”.

Tsunoda también dio su punto de vista sobre la polémica actuación de la dirección de la FIA. El piloto de RB admitió que él no logró divisar el espejo, pero que nadie estaba respetando las dobles banderas amarillas en pista. Justamente, esto ocasionó que Lando Norris fuera penalizado por 10 segundos y un stop/go por no aceptar las reglas, una decisión que causó revuelo a lo largo de todo el paddock.

“Hubo una doble amarilla y algunos coches no la respetaron. Así que tenemos que revisar eso en el próximo briefing de pilotos, que algún piloto sí la respeta, y otro piloto no la respeta. Eso es muy injusto”, argumentó Tsunoda. No obstante, el piloto que es parte del programa junior de Red Bull y es uno de los candidatos a ocupar el puesto del equipo principal ante la hipotética salida de Checo Pérez, no tuvo una buena presentación en Qatar y terminó en el 13° puesto.

“Sí, tuve una buena salida y estaba en la P9, pude adelantar a Alonso después del coche de seguridad. Pero nunca había tenido un ritmo tan malo. Lo di todo, ya sabes, ni siquiera estaba gestionando los neumáticos. En Qatar, normalmente es difícil adelantar con el coche detrás, y parece que a muchos coches les resultó bastante fácil adelantarme. Simplemente fue falta de ritmo en general, y ni siquiera es pequeño”, apuntó.

A pesar de eso, Yuki está transitando su mejor temporada desde su llegada a la Fórmula 1: suma 30 puntos y se ubica en la decimosegunda ubicación. De esta manera, el japonés se mostró tajante respecto a su rendimiento y aseguró que “No hay muchas razones para explicar por qué no quieren ponerme en Red Bull. Cada vez que me envían a su piloto para que me gane, lo que sea, sigo destruyéndolos”. En la misma línea, Horner declaró que en caso de que sustituyan a Checo Pérez del asiento en el team principal, le darán principal importancia a los corredores del programa junior de la escudería.