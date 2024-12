El director de Red Bull habló del futuro de Colapinto en la Fórmula 1 tras el GP de Qatar: “Es un talento”

Franco Colapinto todavía no tiene asegurada su continuidad en la F1 en 2025 (REUTERS/Jakub Porzycki)

Son horas cruciales para el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1. Cuando resta una semana para el final de la temporada, crecen las especulaciones sobre qué sucederá con el piloto argentino de cara a 2025 tras su estreno en la máxima categoría del automovilismo. A la espera de lo que será el último Gran Premio del año en Abu Dhabi, el oriundo de Pilar no tuvo un buen fin de semana en Qatar.

Después de un sábado difícil, que incluyó la carrera sprint y la clasificación para la prueba central, Colapinto recorrió pocos metros luego de la largada y tuvo que abandonar porque Esteban Ocon lo chocó. “Una lástima. No pude hacer nada. Traté por la izquierda y me llevaron puesto igual. Un desastre. En la primera curva, largando desde atrás, fue una boludez lo que hicieron”, fue el análisis de Franco, que no pudo ocultar su tristeza por no poder completar siquiera una vuelta en el circuito internacional de Lusail.

Una vez que terminó la carrera, uno de los que habló del argentino fue Christian Horner. El director del equipo Red Bull tuvo contacto con los medios en el paddock y se le preguntó en medio de las conversaciones entre la estructura de la bebida energizante y Williams por los servicios del piloto que causó furor desde su llegada en la F1.

El medio especializado Motorsport le consultó a Horner sí Colapinto ya no era una opción tan seductora luego de las complicaciones que atravesó en las últimas carreras y el jefe del equipo que logró el título de pilotos de la mano de Max Verstappen fue tajante: “Sin duda es un talento que quiere ganarse un puesto permanente en la Fórmula 1″.

Acto seguido, no quiso profundizar más sobre las posibilidades de que Franco se sume a su estructura y fue elogioso con los pilotos de la escudería. “Tenemos una gran cantera de talentos en el equipo junior de Red Bull, y estoy seguro de que Franco encontrará su sitio en la parrilla en el futuro”, dijo Horner.

Y agregó: “Creo que siempre hay que estar atento al mercado en todos los equipos, pero tenemos fuerza y profundidad en el programa junior. Fue bueno ver a Isack Hadjar haciendo un buen trabajo hoy en la Fórmula 2 también. Creo que hay medio punto entre los pilotos de cara a la última carrera en Abu Dhabi. Liam y Yuki están muy igualados en términos de ritmo. Así que, ya sabes, tenemos un establo completo de pilotos”.

El toque de Ocon a Colapinto que le provocó el abandono en el GP de Qatar (REUTERS/Jakub Porzycki)

De esta manera, el hombre fuerte de la estructura con sede en Austria intentó desligarse de lo será la decisión que se tomará en los próximos días sobre el futuro compañero de Max en el equipo. Además de hablar de Colapinto, Horner dio su punto de vista luego del abandono de Checo Pérez en Qatar y fue contundente ante la consulta de la prensa por el mexicano.

“Checo ha hecho un trompo. Es frustrante lo de su abandono, porque podría haber estado entre los cinco primeros. Ahora queda una carrera esperemos que lo haga de forma positiva. Nadie quiere verlo retirarse así”, dijo el team-manager inglés en una entrevista con DANZ.

“Checo ha sido un piloto maravilloso para nosotros ciertamente en ‘21, ‘22, ‘23, contribuyó al campeonato de Max obviamente en 2021, campeonatos de constructores en ‘22, ‘23 y sobre todo, es un gran tipo”, añadió Horner en diálogo con en Sky Sports F1.

“Y no está disfrutando de la situación en la que se encuentra en este momento. Conoce las presiones de este negocio, y vamos a darle todo el apoyo que podamos hasta la bandera a cuadros en Abu Dhabi el próximo fin de semana. Y lo que decida hacer, será su decisión al final del día”, explicó.

Hay que recordar que Pérez tiene contrato con Red Bull hasta 2026, pero habría una cláusula por rendimiento que pondría en jaque su continuidad. Caso contrario, estaría pidiendo un resarcimiento de unos 20 millones de dólares a Red Bull en caso de que la escudería no le encuentre una butaca como titular en 2025, que sería otro punto incluido en el vínculo firmado por las partes. Hoy, el único espacio disponible está en Racing Bulls y esa no sería una posibilidad para el azteca.

En este escenario es donde se presentan las negociaciones del propio Horner con su par de Williams James Vowles para contar con los servicios de Franco Colapinto, quien no tendrá lugar como titular en la escudería inglesa el año próximo por la llegada de Carlos Sainz y la continuidad de Alex Albon.