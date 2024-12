El impactante choque de un jugador del Barcelona que preocupó a todo el estadio

Preocupación por la lesión de Alejandro Baldé en Barcelona

El FC Barcelona vivió un difícil episodio durante la celebración de su 125 aniversario, una fecha que se esperaba fuese memorable, pero que terminó con un duro golpe anímico tras la derrota por 1-2 ante Las Palmas en el estadio de Montjuic. Sin embargo, lo que más preocupó a los aficionados fue el incidente ocurrido en el minuto 26 del partido, cuando Alejandro Baldé tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla tras un fuerte choque con Sandro Ramírez, ex jugador del Barça.

El encuentro, correspondiente a la jornada 15 de La Liga, transcurría con intensidad, con oportunidades para ambos equipos, cuando una jugada desafortunada frenó en seco el ritmo del partido. En un intento por proteger el balón, Sandro, atacante del equipo visitante, golpeó con su hombro el cuello de Balde. Esta acción dejó al defensa culé tendido sobre el césped, claramente afectado y con problemas para respirar.

La situación se tornó delicada cuando, según las imágenes, Balde incluso llegó a escupir sangre en el campo, lo que evidenció la gravedad del impacto, además de presentar dificultades para ponerse de pie por sus propios medios. Inmediatamente, los servicios médicos del club atendieron al jugador durante varios minutos antes de retirarlo del campo en camilla, siendo sustituido por Gerard Martín.

Mientras Balde era llevado en camilla, recibió una ovación sonora del público, que mostró su apoyo al jugador en un momento de gran preocupación. Al mismo tiempo, la preocupación por el estado físico del futbolista se trasladó a las redes sociales, en donde los fanáticos intentaban descifrar qué fue lo que ocurrió.

El jugador se retiró en camilla del campo (AFP)

Afortunadamente, minutos después y durante el descanso del partido, la periodista Helena Condis de Cope informó que Baldé se encontraba recuperado. Aunque el golpe inicial generó un gran susto debido a los problemas respiratorios, no hubo daño muscular ni óseo. “Está recuperado del golpe en la tráquea. Se han asustado al principio pero está bien, plenamente recuperado”, relató Condis a través de las redes sociales.

En cuanto al desarrollo del partido, los azulgranas, que venían de caer ante la Real Sociedad y empatar con el Celta, no lograron recomponerse. Las Palmas aprovechó su momento y con goles de Sandro Ramírez y Fabio Silva en el segundo tiempo, consiguió un triunfo histórico: no ganaba en Barcelona desde 1971. Raphinha fue el único que logró anotar para el Barça con un potente disparo, pero no fue suficiente para cambiar el rumbo del encuentro.

La derrota en casa resultó especialmente dolorosa en una semana tan significativa para el club, que celebró por todo lo alto su aniversario en una gala en el Gran Teatro del Liceo. Desafortunadamente, el elenco culé no pudo coronar las celebraciones con un triunfo y el presente en el campeonato local preocupa pese a que sigue siendo líder a un punto del Real Madrid (con un partido menos).

En Champions League, por el contrario, desde su derrota en la primera jornada frente al Mónaco, sólo cosechó victorias y se encuentra tercero en el campeonato correspondiente a la primera fase por detrás del Liverpool y el Inter.

Las imágenes en las redes sociales mostraron el momento en el que Baldé vomitó sangre