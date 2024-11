Ugo Carabelli ganó y se sumó a Olivo en los cuartos de final del Challenger de Temuco

Camilo Ugo Carabelli se impuso en el cruce con el suizo Remy Bertola y ahora irá ante el local Tomas Barrios Vera (Foto: Challenger de Temuco)

Camilo Ugo Carabelli se clasificó a los cuartos de final del challenger que se disputa en Temuco sobre canchas rápidas y otorga 100 puntos para el campeón. El correntino Lautaro Midón no corrió con la misma suerte y se despidió del certamen chileno. Entre los mejores ocho del torneo ya esperaba Renzo Olivo, quien el miércoles había vencido al también argentino Nicolás Kicker.

El Brujo derrotó en los octavos al suizo Remy Bertola con parciales de 6-4 y 6-2 en una hora y nueve minutos de competencia. Al inicio del partido, a ambos tenistas les costó meterse en ritmo de competencia y ninguno de los dos pudo sostener su servicio. A medida que pasaron los juegos mostraron mayor soltura y, en el noveno game, el bonaerense logró una nueva rotura del saque del europeo, que lo encaminó a quedarse con la primera manga. En el segundo set, el representante albiceleste tuvo una eficacia del 88 por ciento de los puntos ganados con su primer servicio. Además, en los momentos más sensibles del juego se mantuvo enfocado: se quedó con el turno desde la línea de Bertola en dos oportunidades y salvó dos break points que fueron determinantes para encarrilar el encuentro.

En los cuartos de final, Ugo Carabelli se medirá ante el chileno y quinto sembrado Marcelo Tomás Barrios Vera, quien viene de superar de manera ajustada al brasileño Gilbert Klier Junior, quien llegó desde la clasificación, por 7-5, 1-6 y 7-6(5). El historial indica que se han enfrentado en cuatro oportunidades, con dos victorias por lado, y todas sobre polvo de ladrillo. El partido más reciente fue esta temporada en los cuartos de final del Challenger de Campinas, con triunfo para Carabelli.

Renzo Olivo ya había accedido a los cuartos de final del Challenger de Temuco al vencer el miércoles a su compatriota Nicolás Kicker (Foto: Challenger de Temuco)

El albiceleste está atraviesa un momento positivo de su carrera, en el que conquistó los títulos challengers de Piracicaba, Santa Cruz y el AAT Santander, edición Villa María. En el ranking en vivo se encuentra en el puesto 105 y, si consigue ganar el certamen trasandino, escalará cerca del 84, lo que le aseguraría disputar el cuadro principal del Australian Open.

No obstante, el nacido en Corrientes, Lautaro Midón, se despidió en octavos de final al caer en manos del peruano Conner Huertas Del Pino, por 6-1 y 6-3.

El que sí había logrado avanzar a cuartos es Renzo Olivo, quien este viernes se medirá ante el boliviano Juan Carlos Prado en el segundo turno del court central, cerca de las 12.30 (hora Argentina); y seguido a ese partido jugará Ugo Carabelli frente al local Barrios Vera.

La actividad del viernes en Temuco

Cancha Central

Desde las 11

D. Dutra da Silva (BRA) vs H. Habib (LIB)

J. Prado Angelo (BOL) vs R. Olivo (ARG)

C. Ugo Carabelli vs T. Barrios Vera

O. Luz (BRA) M. Zormann (BRA) vs B. Lock (ZIM) R. Olivo (ARG)

Cancha 2

Desde las 11

C. Huertas del Pino (PER) vs J. Reis Da Silva (BRA)

C. Harrison (USA) E. King (USA) vs G. Klier Junior (BRA) vs W. Leite (BRA)

Coria, en búsqueda de las semifinales

Este viernes, sobre las canchas lentas de polvo de ladrillo de Maia en Portugal, certamen que reparte 100 puntos para el campeón, el rosarino Federico Coria enfrentará en los cuartos de final al belga Kimmer Coppejans, número 422 del escalafón mundial.

En el ranking en vivo, El Mojarra se encuentra en el puesto 100 y buscará avanzar aun más para entrar de forma directa al Australian Open. El inicio del partido en la cancha central será no antes de las 07.30 (hora de Argentina), en lo que será el primer enfrentamiento entre ambos.