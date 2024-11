Alejandro Garnacho y Walter Bou, candidatos al premio Puskás de la FIFA: los golazos que anotaron y el resto de los ternados

Alejandro Garnacho y Walter Bou, candidatos al premio Puskás de la FIFA (Crédito: REUTERS/AFP)

El Premio Puskás contará con la participación de dos argentinos destacados entre sus nominados. Según informó la FIFA, el delantero de Lanús, Walter Bou, está en la lista gracias a su espectacular chilena contra Tigre el 4 de agosto pasado.

En ese partido de la Liga Profesional, Bou definió con maestría en los minutos finales, tras recibir un pase de Sanabria. El balón quedó atrás, pero el delantero giró y conectó una chilena con su pierna izquierda que superó al arquero Felipe Zenobio, sellando la victoria agónica por 3 a 2.

El gol fue ampliamente celebrado, con ESPN destacándolo como “el gol del año para el 3-2 agónico ante Tigre”. Este tanto lo posiciona como uno de los 11 candidatos al galardón que reconoce el mejor gol de la temporada. Bou competirá, entre otros, con su compatriota Alejandro Garnacho, jugador del Manchester United, nominado por su chilena en la victoria 3 a 0 ante el Everton, el 26 de noviembre de 2023.

El Premio Puskás, instaurado en 2009 en homenaje al legendario Ferenc Puskás, se otorga al gol más destacado de la temporada basándose en criterios como su estética, relevancia dentro del partido y respeto al juego limpio.

El golazo de chilena de Alejandro Garnacho para el Manchester United ante el Everton

“El Premio Puskás de la FIFA se ha reformulado y se otorgará al autor del mejor gol del fútbol masculino, con independencia del campeonato o la nacionalidad. A fin de homenajear el mejor gol de cualquier liga femenina del planeta, se hará entrega por primera vez del Premio Marta de la FIFA, bautizado en honor a la leyenda brasileña”, indicó el organismo.

Lista completa de nominados al Premio Puskás

Walter Bou (Lanús vs. Tigre)

Al Haydos (Qatar vs. China)

Terry Antonis (Melbourne City vs. Western Sydney Wanderers)

Yassine Benzia (Argelia vs. Sudáfrica)

Michael Chirinos (Costa Rica vs. Honduras)

Federico Dimarco (Inter vs. Frosinone)

Alejandro Garnacho (Manchester United vs. Everton)

Mohammed Kudus (West Ham vs. Friburgo)

Omedi (KCCA vs. Kitara)

Onauchu (Trabzonspor vs. Konyaspor)

Philogone (Rotherham United vs. Hull City)

Los once nominados al premio Puskás 2024 de la FIFA

Por otro lado, en los premios The Best, Lionel Messi, Emiliano Martínez y Lionel Scaloni están nominados en sus respectivas categorías. La Pulga competirá con figuras como Erling Haaland y Rodri por el premio al mejor jugador de la temporada. Dibu disputará el galardón al mejor arquero, mientras que el DT argentino buscará repetir como mejor entrenador del año.

En cuanto a los demás reconocimientos, Thiago Almada y Luciano Acosta se destacan entre los mejores mediocampistas. Thiago, de Atlanta United y Botafogo, y Lucho, figura del Cincinnati en la MLS, comparten la lista con nombres como Toni Kroos y Jude Bellingham. Además, Nicolás Otamendi y Lautaro Martínez también fueron nominados como mejor defensor y mejor delantero, respectivamente.

La FIFA dio a conocer a los nominados a los The Best 2024 y ya está abierta en el sitio oficial la votación para la novena edición de los premios que el ente rector del fútbol mundial utiliza para reconocer a las estrellas del fútbol masculino y femenino, tanto de clubes como de selecciones. Como lo anunció el organismo, por primera vez, los aficionados podrán elegir para el Premio The Best al once masculino y al once femenino, además del nuevo Premio Marta de la FIFA que reconocerá el mejor gol del fútbol femenino.

“La elección del ganador del Premio a la Afición de la FIFA correrá exclusivamente a cargo de los aficionados, mientras que un panel de expertos decidirá el destinatario del Premio Fair Play de la FIFA. Los ganadores del nuevo Premio Marta y del Premio Puskás de la FIFA serán elegidos entre los aficionados y un panel de FIFA Legends, cuyo voto tendrá el mismo peso”, indicó el organismo.

“Así, los hinchas podrán elegir a sus jugadores entre una lista de 77 nominados (22 defensores, 22 centrocampistas y 22 delanteros, más once guardametas) y colocarlos en una de las formaciones tácticas predefinidas, a fin de formar su equipo. Los votos de los aficionados tendrán el mismo peso que los de un panel de expertos”, agregaron.

Nominados al Premio The Best al Jugador de la FIFA

Los once nominados al Premio The Best de la FIFA

Dani Carvajal (España), Real Madrid

Erling Haaland (Noruega), Manchester City

Federico Valverde (Uruguay), Real Madrid

Florian Wirtz (Alemania), Bayer Leverkusen

Jude Bellingham (Inglaterra), Real Madrid

Kylian Mbappé (Francia), París Saint-Germain/Real Madrid

Lamine Yamal (España), Barcelona

Lionel Messi (Argentina), Inter Miami

Rodri (España), Manchester City

Toni Kroos (Alemania), Real Madrid (retirado)

Vinícius Jr. (Brasil), Real Madrid

Nominados al Premio The Best a mejor arquero de la FIFA de Fútbol masculino

Andriy Lunin (Ucrania), Real Madrid

David Raya (España), Arsenal

Ederson (Brasil), Manchester City

Emiliano Martínez (Argentina), Aston Villa

Gianluigi Donnarumma (Italia), París Saint-Germain

Mike Maignan (Francia), AC Milán

Unai Simón (España), Athletic Club

Nominados al Premio The Best a mejor entrenador la FIFA de Fútbol masculino

Scaloni figura entre los candidatos a mejor entrenador

Carlo Ancelotti (Italia), Real Madrid

Lionel Scaloni (Argentina), Argentina

Luis de la Fuente (España), España

Pep Guardiola (España), Manchester City

Xabi Alonso (España), Bayer Leverkusen