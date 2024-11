La frase de Guardiola que generó revuelo y lo obligó a pedir disculpas: “No pretendía restarle importancia a un gravísimo problema”

El entrenador del Manchester City se tomó a broma la situación en conferencia de prensa

Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City, ha estado en el ojo del huracán tras comentarios realizados en la conferencia de prensa posterior al partido contra el Feyenoord, donde su equipo concedió tres goles en los últimos minutos y le terminaron empatando un partido que parecía controlado. El ex DT del Barcelona, de 53 años, apareció con lastimaduras en la nariz y distintas partes del rostro y en su contacto con los medios argumentó que habían sido causadas por “una uña afilada”. Pero luego añadió, en tono jocoso: “Quiero hacerme daño”. Y su frase fue motivo de controversia. Guardiola trató de aclarar lo sucedido indicando que su intención no era trivializar un tema tan serio como la autolesión. Lo hizo con un hilo en X (antes Twitter) en el que pidió disculpas.

El contexto de los comentarios se ubica en un partido de Liga de Campeones en el que el Manchester City no pudo mantener su ventaja de 3-0, resultado de un doblete de Erling Haaland, y terminó empatando 3-3. Pep admitió sus frustraciones tras la pérdida de una ventaja tan cómoda, afirmando que “el partido iba bien a 3-0, jugando bien, pero luego concedemos muchos goles porque no estuvimos estables”.

La situación del equipo se complica ya que esta racha sin victorias se alarga a seis partidos, profundizando las dificultades para avanzar a la siguiente fase de la Liga de Campeones. Tras perder sus cinco encuentros previos en todas las competiciones, los Ciudadanos enfrentan un panorama más complicado, con retos inminentes contra equipos como la Juventus y el Paris Saint-Germain.

Pero las mayores críticas al entrenador, que acaba de estirar su vínculo con la institución hasta mediados de 2026 (con opción a una temporada más) llegaron por su alusión a las autolesiones.

Una de las lesiones en el rostro de Guardiola apareció en su nariz (AP Foto/Dave Thompson)

“Anoche, al final de una rueda de prensa, me tomaron por sorpresa con una pregunta sobre un rasguño que me había aparecido en la cara y expliqué que una uña afilada lo había causado accidentalmente. Mi respuesta no pretendía en ningún caso restarle importancia al gravísimo problema de la autolesión”, se justificó el ex mediocampista central.

“Sé que muchas personas luchan con problemas de salud mental todos los días”, remarcó, y proporcionó datos respecto de cómo se puede solicitar ayuda ante esta coyuntura. La mayoría de las respuestas a su descargo fueron positivas por parte de sus seguidores, que recalcaron su actitud ante el revuelo causado.

El último campeón de la Premier League busca relanzar al equipo tras la racha de malos resultados. La ausencia de Rodri, lesionado y afuera de la consideración hasta 2025, resultó una baja imposible de cubrir hasta el momento. Y tampoco logró contar con las mismas variantes en ofensiva que el ciclo pasado ante la partida de Julián Álvarez al Atlético de Madrid. Se espera que el conjunto inglés salga al mercado con fuerza para reforzarse de cara a los desafíos del primer semestre del próximo año.

* Las alternativas del gran partido entre el City y el elenco neerlandés