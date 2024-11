Guardiola apareció con lesiones tras el empate que sufrió el City luego de ir ganando 3-0: su llamativa explicación

Seis partidos sin ganar, incluso sumando cinco derrotas consecutivas. Eliminado en los octavos de final de la Copa de la Liga. Es el escolta (23) del Liverpool en la Premier League, pero está a ocho puntos de los Reds (31) en la pelea por lo que sería su quinta corona en fila dentro del ámbito doméstico. La renovación de Pep Guardiola aseguró la tranquilidad de no buscar un técnico, pero está lejos de contagiarla en el día a día del Manchester City, que acaba de hacer historia como el primer equipo en la historia de la UEFA Champions League que no ganó un encuentro en el cual se imponía 3-0 hasta el cuarto de hora final. El empate 3-3 frente a Feyenoord lo dejó en zona de clasificación al Playoff, paso previo a los octavos de final.

Los Ciudadanos llegaban a este duelo válido por la quinta fecha de la Liga de Campeones con la obligación de ganar para escalar posiciones en la tabla y, dados los resultados, un triunfo lo dejaba en uno de los ocho boletos directos a octavos. Erling Haaland desemparejó la contienda con un penal al cierre del primer tiempo, Ilkay Gündogan amplió distancias al inicio del complemento y, a los 53 minutos, reapareció el noruego para el 3-0. ¿Cosa juzgada? Eso parecía.

Sin embargo, Feyenoord, que venía de perder como local ante Salzburgo por la Liga de Campeones, se repuso al golpe psicológico en un momento clave del partido. El conjunto neerlandés aprovechó un insólito error en el campo del City de Joško Gvardiol, quien cedió un pase bombeado a su arquero, pero Anis Moussa lo anticipó, esquivó a Ederson y definió con el arco vacío.

A los 82′, Santiago Giménez empujó la pelota a la red para marcar el 3-2 en lo que fue su regreso al fútbol después de un largo período inactivo por lesión. El delantero argentino nacionalizado mexicano no marcaba un gol desde agosto pasado. Y la heroica llegó a los 89 minutos, por cortesía de otro grave fallo defensivo. En esta oportunidad, Ederson salió de su área de manera apresurada, cuando parecía que Rico Lewis y Jahmai Simpson-Pusey llegaban a cubrir el avance rival. El accionar del portero le facilitó todo a Igor Paixão, quien lo salteó y mandó un centro a la cabeza de David Hancko para el 3-3 final.

El entrenador del Manchester City se tomó a broma la situación en conferencia de prensa

Según datos de OptaJoe, cuenta especializada de Twitter que cubre las estadísticas del fútbol inglés, es la primera vez en toda la competición continental que un equipo no gana un duelo que aventajaba a su rival por tres goles al minuto 75. Esto tampoco le pasaba al Manchester City hace 35 años, ya que la última vez que ocurrió exactamente lo mismo fue en mayo de 1989, cuando enfrentó al Bournemouth (3-3) en la Segunda División (ascendió esa temporada a Primera). Para Guardiola también hubo una primera vez: nunca había dejado escapar una ventaja tan abultada en sus 942 compromisos como entrenador.

Al término, el entrenador de los Sky Blues se dirigió a la habitual conferencia de prensa posterior a cada partido, en la que sorprendió al exhibir arañazos en su calva y, ante la pregunta de un reportero, se lo tomó a risa: “¿Qué me pasó en la cara? Me corté con mis propios dedos, con las uñas. Quería hacerme daño”.

“Después de un 3-3 no hay mucho que decir, hemos jugado buen partido pero no se te puede ir así. Los tres últimos partidos van a ser cruciales, tenemos que pensar en recuperarnos. Si no somos capaces de ganar un partido así, esta Champions será difícil. Necesitamos descansar y pensar en el siguiente partido”, señaló en declaraciones divulgadas por el diario español Marca. Juventus en Italia, PSG en Francia y Brujas en Inglaterra serán sus próximos contrincantes.

Los arañazos de Guardiola en su cabeza (Captura de video)

Por otro lado, fue consultado sobre por qué había retirado del equipo a Gündogan y Phil Foden a los 68 minutos: “El partido nunca está acabado, pero con 3-0 no veía ningún peligro”. Además, evitó profundizar en las fallas de Gvardiol, que se prolongan a los últimos juegos: “Es muy joven. Aprenderá. Estaré muy equivocado si le señalo con el dedo, es un chico fantástico. Ahora, más que nunca, necesita ayuda”.

El próximo partido del Manchester City será una final anticipada en la pelea por la Premier League porque este domingo desde las 13 (hora argentina) se medirá al Liverpool en Anfield con la obligación de ganar para achicar la brecha con el puntero.