La Liga Profesional dio a conocer el audio del VAR sobre el penal que reclamó Vélez ante Lanús

La Liga Profesional dio a conocer el audio del VAR sobre la jugada que reclamó todo Vélez por una supuesta infracción sobre Claudio Aquino

El empate sin goles entre Vélez y Lanús por la fecha 23 de la Liga Profesional de Fútbol dejó con mucha bronca a los jugadores y cuerpo técnico del club de Liniers, que protestaron una supuesta infracción dentro del área contra Claudio Aquino. El árbitro Fernando Echenique no sancionó penal y este jueves, se dieron a conocer los audios del VAR.

En la acción, que ocurrió a los 33 minutos del segundo tiempo, se ve caer dentro del área a Aquino, justo cuando iba a definir con el arco a su merced. El mediocampista trastabilló y cayó al suelo, reclamando un contacto desde atrás del jugador de Lanús Felipe Peña Biafore.

Echenique dejó que el juego continuara con normalidad. “Solo se cae. Se cae solo”, gritó el árbitro por el intercomunicador en el momento exacto de la jugada. Luego, se oyó la voz de Germán Delfino, encargado del VAR, analizando la acción que protestaron en Vélez. “Dejame ver si lo toca en algún momento, si hay un contacto ahí en la carrera. A ver... No para mí cae solo. No, solo. Absolutamente solo. No se ve un contacto. ¿Coincidimos? No tengo un contacto ahí que lo haya hecho trastabillar”, dijo.

Luego, ante la repetición de otra cámara, Delfino ratificó: “A ver ahí, la anterior. A ver. Despacio. Cuadro a cuadro. No, no, no, no se ve el contacto. No se ve el contacto de atrás, que lo haya tocado. Tengo otro ángulo ahí. Van a repetir. Quiero ver si lo toca”. Echenique dijo: “Aquino me dice que lo toca”.

*La palabra de Gustavo Quinteros tras el empate de Vélez ante Lanús

La decisión final de Echenique fue continuar con el partido pese a los reclamos de los jugadores locales. Cabe recordar que el referí había expulsado en el final del primer tiempo a Damián Fernández por una fuerte patada contra Lautaro Acosta. El juez debió ver la acción en el VAR para sacar la tarjeta roja y anular la amarilla, que previamente le había mostrado al defensor de Vélez.

Al finalizar el partido, Gustavo Quinteros, técnico de Vélez, lanzó críticas contra Echenique: “Es la tercera vez que nos dirige este árbitro y la tercera vez que nos perjudica. La primera con Boca no dije nada. La segunda con Belgrano, un penal clarísimo que ni siquiera lo tuvo en cuenta, y hoy (por el partido de ayer), otro penal a Aquino que ni siquiera van a ver”.

Aquino también se refirió a la polémica acción en zona de vestuarios y afirmó que sintió un contacto de Peña Biafore antes de llegar al balón. “Recién vimos el penal que que no nos cobró. Creo que ni mi nene de siete años se va a tirar enfrente del arco cuando está por hacer un gol se va a tirar al piso para que le cobren un penal. Me parece que es algo ilógico. Vimos la jugada recién. Como te dije, fue penal. Dentro de la cancha también lo sentí yo y él dice que no me toca. Habló con un compañero nuestro y nos dijo que las cámaras que muestran en el VAR no le muestran la jugada donde me toca. Y mi compañero le llevó una cámara, un celular, mostrándole la imagen donde el jugador de ellos me toca, que hasta el jugador de hecho lo reconoce”, dijo el futbolista velezano.

“No me gusta hablar del arbitraje. Creo que quedó evidente. Se vio todo. Nosotros tratamos de jugar al fútbol, de darle una alegría a la gente. Hoy nos quedamos con la sensación de que nos quitó dos puntos que podríamos haber sumado para poder seguir luchando el torneo. Queda claro que nosotros intentamos jugar con un hombre menos, pero cuando pasan este tipo de cosas a veces hay que reflexionar y fijarse qué es lo que uno hace mal y qué lo que hace bien. Porque después nosotros por ahí hablamos mal y y los culpables somos nosotros. Pero nada, hay que dejarlo a criterio de él, ver qué analiza él, qué dice. Me gustaría que él hable también, que dé explicaciones”, cerró.

* Claudio Aquino se refirió al penal que Fernando Echenique no le cobró