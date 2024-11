El extraño ritual con veneno de sapo que llevó a Tyson a volver al ring a los 58 años para pelear con Jake Paul

Tyson dijo que Dios le había dicho que saliera del retiro mientras experimentaba los efectos alucinógenos de fumar veneno de sapo. Cortesía de Netflix y MVP

En uno de los eventos más importantes del año, el ex campeón del mundo Mike Tyson y el youtuber Jake Paul se subieron al ring para celebrar un combate en el AT&T Stadium en Texas, Estados Unidos. La pelea, que duró ocho rounds, terminó con la decisión unánime en las tarjetas a favor de Paul. En una reciente entrevista, Iron Mike confesó uno de los extraños motivos por los que aceptó batirse con un rival 31 años más joven.

A pesar de edificar una carrera tan exitosa como excéntrica, Kid Dynamite le agregó un nuevo capítulo a su libro. En una conversación con la revista estadounidense Interview, Tyson dijo que Dios le había dicho que saliera del retiro mientras experimentaba los efectos alucinógenos de fumar veneno de sapo.

Durante una entrevista con la actriz Rosie Perez, Tyson describió su experiencia con una sustancia proveniente del sapo del Desierto de Sonora. “Lo frotas hasta que este se convierte en arena fina, y luego lo fumas”, explicó. Según Tyson, el consumo de esta sustancia lo llevó a una revelación espiritual: “Entonces conoces a Dios. Y esto es lo que Dios me dijo que hiciera”.

El hombre de 58 años compartió con la entrevistadora que su primera vivencia con los sapos ocurrió hace aproximadamente siete años, guiado por un chamán. Según explican los herpetólogos, esta sustancia es técnicamente un veneno, aunque algunos la describen como algo más complejo. Tyson afirmó no haber visto a Dios en aquella ocasión, aseguró haber sentido su presencia. Al ser preguntado sobre ese sentimiento, expresó: “Que no soy nada, pero soy todo”.

Jake Paul venció a Mike Tyson por decisión unánime (Cortesía de Netflix y MVP)

Iron Mike describió su experiencia con el veneno del sapo del Desierto de Sonora como una forma de “muerte espiritual”. Durante su diálogo con Pérez, explicó: “Es bueno tener miedo porque te das cuenta de que no hay nada que temer. De eso se trata el sapo: morir con dignidad, y no tener miedo de morir”.

Tyson compartió también sus reflexiones personales sobre la sustancia, afirmando que no fue legalizada porque, en su opinión, “todos podrían empezar a amarse”. Añadió irónicamente: “Y no queremos eso, ¿verdad?”. El ex boxeador reveló haber fumado veneno de sapo en más de 80 ocasiones y aseguró que su uso se ha vuelto imprescindible: “Ahora soy un profesional. No puedo vivir sin él”.

Netflix, que ofreció el combate sin costo adicional para sus 277 millones de suscriptores, informó que la transmisión alcanzó un pico de 65 millones de usuarios conectados y mantuvo una media de 60 millones. Según la plataforma, el evento enfrentó “desafíos técnicos complejos, debido a la alta demanda”, pero logró un hito histórico al convertirse en el evento más visto en su historia.

El enfrentamiento entre Jake Paul y Mike Tyson también ingresó al ranking de los 10 eventos deportivos más vistos de todos los tiempos, según el medio inglés The Sun. Ocupa el décimo lugar en una lista liderada por la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia, seguida por los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y el Tour de Francia en su audiencia anual.

En el AT&T Stadium, el evento reunió a 72.300 espectadores, una cifra ligeramente inferior a los 80.000 asistentes anticipados por Paul en una conferencia de prensa. Sin embargo, la taquilla alcanzó más de 18 millones de dólares, subrayando el impacto y la convocatoria del combate.

Tyson de 58 años salió del retiro para pelear contra Jake Paul de 27. Getty Images via AFP

La lista de los 10 eventos deportivos más vistos de la historia:

Argentina vs. Francia - Final Mundial de Qatar 2022 Juegos Olímpicos Beijing 2008 Tour de Francia (audiencia anual) Revancha de Muhammad Ali contra Leon Spinks (1978) Final de la Copa Mundial de Críquet 2019 Juegos Olímpicos de Invierno Turín 2006 Juegos Asiáticos (audiencia promedio) Final del Mundial de Rugby 2019 Super Bowl LVII (2023) Jake Paul vs. Mike Tyson (2024)