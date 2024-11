Paso a paso: así seguirán en Las Vegas las negociaciones para que Franco Colapinto pueda correr en Fórmula 1 en 2025

Franco Colapinto busca tener un lugar como titular en 2025 (REUTERS/Carla Carniel)

Luego de la frustración en Brasil de Franco Colapinto por el abandono tras su accidente y no poder regalarles a los hinchas argentinos un buen resultado, este fin de semana llegará el tiempo de revancha para el piloto argentino de Williams en la Fórmula 1. Pero, también, volver a demostrar que puede pelear por sumar puntos, algo que hizo en dos de sus seis Grandes Premios disputados. Esto es clave en las negociaciones sobre su futuro para seguir siendo titular en la venidera temporada.

En 2025, Williams tendrá como pilotos titulares a Carlos Sainz, proveniente de Ferrari, y Alex Albon, actual compañero de Colapinto, quien en caso de no encontrar una butaca en otro equipo, será el piloto de reserva de la escudería inglesa.

En Grove, sede de Williams, ven a Colapinto como un activo clave a largo plazo (mirando a 2026 y más allá), pero no pueden ofrecerle un asiento en los próximos doce meses. Debido a este retraso, Red Bull y Alpine están trabajando para aprovecharlo, según informó el portal Last Word on Sports.

Dicho medio afirmó que ambos equipos iniciaron conversaciones con Williams por el joven de 21 años, y se prevé que en las últimas carreras del año se produzca una oleada de negociaciones.

Christian Horner y James Vowles tuvieron tres reuniones

En el caso de la escuadra austriaca, Infobae anticipó el pasado 2 de noviembre que las gestiones eran concretas y la tercera reunión entre Christian Horner, jefe de Red Bull, y su par de Williams, James Vowles, que se llevó a cabo en el hospitality del team británico.

La traba para no poder cerrar el tema es que Williams quiere cederlo a Franco a préstamo y que pueda volver en 2025, aunque Red Bull pretende el pase completo. Según trascendió, la escuadra de la bebida energizante habría ofrecido 20 millones de dólares.

Después de todo, si bien James Vowles expresó que conseguir que Colapinto tenga un puesto permanente en la grilla es un objetivo principal, esto es más una cortesía hacia el argentino que una obligación contractual, según el mencionado sitio.

Colapinto en acción bajo la lluvia en San Pablo (Photo by /Sipa USA)

Mientras tanto, no está claro hasta qué punto Alpine está dispuesto a ceder para concretar un traspaso. Teniendo en cuenta que Jack Doohan tiene contrato hasta 2025, cualquier intento por fichar a Colapinto probablemente se haría pensando en 2026. Dado que Williams podría estar en posición de ofrecerle un asiento en 2026, la oferta de Alpine podría ser menos atractiva que la de Red Bull.

Por este motivo, Red Bull (en parte gracias a su segundo equipo, Racing Bulls), sería considerado el favorito para llegar a un acuerdo. Considerando las circunstancias únicas que rodean estas conversaciones, quedan muchos interrogantes por abordar.

Franco Colapinto cumplió y superó las expectativas, incluso hasta su accidente en Brasil, donde bajo la lluvia, una condición inédita para él sobre un coche de F1, llegó a avanzar tres lugares en el inicio y luego realizó un gran sobrepaso a Lewis Hamilton. Con la mira puesta a seguir como titular, será vital su performance en las últimas tres fechas. Ya este jueves cuando salga a pista en el circuito callejero de Las Vegas tendrá la posibilidad de reafirmarlo.