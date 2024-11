La frase de Martín Palermo sobre el Boca de Fernando Gago que sorprendió a los fanáticos

Martín Palermo generó revuelo al ser consultado sobre el desempeño de Boca Juniors bajo la dirección de Fernando Gago. Durante una entrevista con ESPN, el ex delantero prefirió no emitir comentarios sobre el equipo, mencionando que sus palabras podrían ser malinterpretadas.”Mucho en este tiempo no lo vi a Fernando (Gago). Bueno, a Boca principalmente, de seguirlo en profundidad. Sí lo vi en su proceso en Racing, en sus comienzos en Aldosivi. Tiene una idea y es lo que quiere lograr y plasmar hoy en día en Boca”, comentó el Titán en diálogo con F90.

Palermo, quien recientemente celebró su primer título como director técnico al ganar el Torneo Clausura de Paraguay con Olimpia, explicó que su compromiso con el equipo paraguayo le ha impedido seguir de cerca el trabajo de Gago, quien reemplazó en el banco de Boca a Diego Martínez.

El ex goleador de Boca, con 263 tantos en su haber, enfatizó que no se siente cómodo opinando sobre el trabajo de otros colegas. “Opinar más como entrenador o como colega que es, no me gusta. Más porque está en Boca. Yo no me voy a poner a hablar de él ni del momento hoy de Boca porque ya saben que de mi boca no van a salir cosas que después terminen tomándolas a mal, entonces prefiero no hablar”, afirmó, subrayando su intención de evitar controversias.

Esta postura de Palermo se remonta a un episodio anterior, cuando se involucró en la política interna del club al apoyar a la oposición liderada por Andrés Ibarra durante un periodo de incertidumbre política antes de la llegada de Juan Román Riquelme a la dirigencia. La posibilidad de que Martín asuma como entrenador en el Xeneize parece lejana por el momento, a pesar de ser un deseo latente entre los aficionados del club.

“Lo vivo como que en algún momento se va a dar. No me pongo tiempos ni nada. Son cosas que se van a dar solas. Fui pasando por otros clubes porque yo lo sentía, necesitaba trabajar y necesitaba pasar eso, porque después todo lo que venga y lo que yo busco, y obviamente quiero cumplir, se va a dar en el momento que tenga que ser”, reconoció.

Asimismo, no cerró la posibilidad de dirigir a otro equipo argentino en el futuro próximo, en especial al máximo rival de Boca, River Plate: “A veces te condiciona porque existe la rivalidad, o esto de cómo lo va a ver el hincha de Boca o el del otro equipo que va a decir ‘este bostero, a qué viene acá’. Pero bueno, es el trabajo, el que uno eligió como entrenador, que me apasiona y que lo necesito, que es parte de mi vida y que no tengo obviamente una elección de decir ‘no, sino es esto no puedo dirigir”.

Martín Palermo tuvo una destacada trayectoria tanto en el campo como en la dirección técnica. Su paso por el Xeneize dejó una huella imborrable, siendo uno de los máximos goleadores del club. Ahora, como entrenador, Palermo se enfrenta a nuevos desafíos como DT de un grande del fútbol paraguayo, y luego de sus pasos en el fútbol argentino en Godoy Cruz, Arsenal, Aldosivi y Platense. Además, comandó a Unión Española y Curicó Unido, ambos de Chile, y Pachuca de México.