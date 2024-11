Promoción de 2x1 en las entradas para ver a Chile contra Venezuela en el Estadio Nacional

El "Pofe" Gareca se juega su continuidad al mando de La "Roja" esta jornada frente a Vinotinto.

En una medida calificada por algunos como “desesperada” y ante la baja venta de localidades, la Asociación Nacional de Fútbol (ANFP) lanzó una inédita promoción de 2x1 en las entradas para el crucial duelo de la Selección Chilena frente a Venezuela, que se disputa esta jornada a las 21:00 horas en el Estadio Nacional.

Ello, puesto que solo se han vendido 15 mil entradas de las 40 mil disponibles, 3 mil de las cuales son tickets exclusivos para la hinchada visitante.

La “Roja” está obligada a ganar si quiere salir de la última posición en las clasificatorias sudamericanas al Mundial Canadá-Estados Unidos-México de 2026, tras una campaña paupérrima que ha traído airadas críticas al DT Ricardo Gareca, señalado como el responsable directo del mal juego del equipo por la afición deportiva.

Ello explica el poco interés de los hinchas, y hasta el propio Gareca admitió que razones no faltan. Este lunes, en la que probablemente fue la conferencia más corta desde que está en Chile -menos de 15 minutos-, el DT trasandino reconoció que su futuro al mando de la selección no se ve precisamente esplendoroso de no ganar ante la Vinotinto.

“Soy consciente de todo, lo tengo claro, más no puedo decir”, señaló escueto.

Tocante a la falta de aliento de parte de la hinchada, sostuvo que “la gente nos ha apoyado siempre, si ahora no están en esa situación, no puedo pedir más. Tenemos que darles resultados para que empiecen a creer. Ojalá puedan venir y apoyarnos, pero entiendo la situación”, dijo compungido el “Tigre”.

Así las cosas, desde Quilín anunciaron la promoción de 2x1 en las entradas para la tribuna Andes, con un valor es de $39.600 (USD 40).

Formación

El “Profe” Gareca maneja para enfrentar a Venezuela prácticamente la misma formación que jugó más de 90 minutos contra Perú, mientras todo Chile pedía que hiciera cambios. La única baja es el lateral derecho de Independiente, Felipe Loyola, amonestado en ese magro empate sin goles en el que, sin embargo, el equipo se vio mejor que en sus encuentros previos sin Arturo Vidal en la cancha.

“Con Perú retomamos las situaciones de gol, que nos había costado en los partidos anteriores. A Perú era difícil generarle ocasiones y llegamos a nueve, eso fue un avance y se ha visto bien en el desarrollo del juego”, aseguró en el citado punto de prensa.

“Eso nos llevó a evitar los cambios, por ahí uno ve muchos en un partido. El duelo fue caliente, fraccionado, difícil de entrar. Nosotros vimos eso y un buen desarrollo del juego”, agregó, explicando su reticencia a cambiar el esquema de juego.

De esta manera, la “Roja” formaría ante Venezuela con Brayan Cortés en la portería; Fabián Hormazábal, Guillermo Maripán, Paulo Díaz y Gabriel Suazo en defensa; Rodrigo Echeverría, Arturo Vidal y Vicente Pizarro en el mediocampo y Alexander Aravena, Diego Valdés y Eduardo Vargas como delanteros.