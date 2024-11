Debutó en Primera y no pudo ocultar la emoción en pleno campo de juego: Nahuel Manganelli, el arquero figura de Deportivo Riestra

El día de Nahuel Manganelli en su debut

Deportivo Riestra volvió a ser noticia por el emotivo debut de un nuevo futbolista en la Liga Profesional. En esta ocasión tuvo su bautismo en Primera División Nahuel Manganelli, arquero de 23 años que pertenece a Gimnasia de La Plata. El encuentro que recordará toda su vida fue en el empate 1 a 1 contra Defensa y Justicia por la fecha 23. ¿Su carta de presentación? Fue elegido la figura del encuentro siendo clave en el marcador final. Y se hizo viral porque no pudo contener las lágrimas ante el hito en su trayectoria apenas escuchó el silbatazo final.

Nacido el 19 de febrero de 2001, en Santiago del Estero, Manganelli fue titular en la Reserva del Malevo durante gran parte del año, hasta que tuvo la oportunidad de debutar en Primera tras la lesión de Ignacio Arce, quien es el guardián del arco desde el ascenso de Riestra a la máxima categoría del fútbol argentino. La noticia se la comunicó Cristian Fabbiani en el arranque de la semana, por lo que la familia del futbolista tuvo tiempo de viajar al estadio Norberto Tomaghello en Florencio Varela.

Y su actuación le valió la garantía de que en el futuro tendrá más minutos bajo los tres palos. Nahuel estuvo a dos minutos de tener un debut perfecto. Tras mostrarse seguro con los pies y en la salida para cortar los centros que llegaban, tuvo dos atajadas importantes para mantener al conjunto de Bajo Flores por encima del Halcón. Sin embargo, Ezequiel Cannavo le marcó a través de un cabezazo letal a los 92 minutos del encuentro. Aunque su participación no terminó ahí, sino que tuvo una última aparición para detener el remate de Kevin Gutiérrez que hubiera representado la victoria al cuadro local.

El partido y las atajadas de Manganelli

Después de un primer partido espectacular, fue elegido como la máxima figura del enfrentamiento. Una vez que escuchó el pitido final, rompió a llorar en pleno césped ante la emoción por debutar en la élite y rememorar todos los recuerdos del camino hasta ese momento cumbre. No obstante, pudo compartir la gloria del debut con su familia, que lo estaba esperando con entusiasmo en las puertas del vestuario visitante para fundirse en un abrazo emocionante bajo un mar de lágrimas.

“El debut fue espectacular. Estamos más nerviosos nosotros que él. Me dijo que estaba muy tranquilo, y yo lo vi más tranquilo de lo que él me demostraba”, expresó Rubén, el padre de Manganelli. Al mismo tiempo, agradeció a Deportivo Riestra. “Gracias al club que lo alberga, gracias a Nacho, el arquero titular, que es un espejo y un maestro. Muy agradecido con todos ellos y muy alegre con la actuación del Flaco”. Sin embargo, tuvieron que seguir los festejos en pleno viaje, ya que afirmó que “venimos de Balcarce, pero nos volvemos ahora porque es día laboral mañana, no aflojamos”.

La emoción de la familia de Manganelli tras su debut en primera

Las sentidas palabras del padre de Manganelli tras el debut de su hijo

Manganelli inició su formación deportiva en equipos como Villa Díaz Vélez, Gimnasia de Necochea y Los Patos de Balcarce antes de unirse a Gimnasia de La Plata en 2016, cuando tenía apenas 15 años. A pesar de su incorporación al primer equipo, quedó relegado detrás de Marcos Ledesma y Nelson Insfrán, lo que lo llevó a buscar nuevos horizontes en 2024 con un préstamo a Deportivo Riestra.

Durante su tiempo en la Reserva de Gimnasia, Manganelli debutó en la campaña 2019/20 bajo el liderazgo de Leandro Martini y Mariano Messera, acumulando 59 partidos en el certamen preliminar. En ese mismo periodo, a pesar de recibir 83 goles, sus actuaciones fueron notorias. Posteriormente, con Deportivo Riestra, sumó 24 partidos adicionales en 2023, recibiendo 28 anotaciones.

De hecho, varios excompañeros del arquero, que mide 1,84 metros, lo elogiaron en redes sociales por su bautismo como futbolista profesional. “¡Felicitaciones, hermano. Más que merecido, te quiero mucho”, expresó Ignacio Miramón, hoy futbolista de Boca Juniors, pero con el que compartió vestuario en el Tripero. Otros de los saludos que recibió provinieron de Rodrigo Rey y Nelson Insfrán, arqueros que tuvo como referencia en el plantel del Lobo.

La emoción de Manganelli después del encuentro