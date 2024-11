Ralf Schumacher reconoció que se equivocó al criticar a Colapinto y anunció que continuará en la Fórmula 1

Ralf Schumacher asegura que Franco Colapinto estará en Red Bull

Con solo tres Grandes Premios por delante para finalizar la temporada de la Fórmula 1, la presión sobre la estructura de Red Bull crece de cara a la confirmación de las duplas de sus equipos. En medio de todos los rumores que acercan a Franco Colapinto a dicha escudería y hablan de una posible salida de Sergio Pérez del team principal, Ralf Schumacher dio su veredicto y aseguró que las negociaciones por el piloto de Williams están avanzadas y que es “bastante seguro de que tendrá la oportunidad de sentarse en un coche”.

El nombre del argentino sigue siendo el denominador común en todas las charlas que se presencian a lo largo del paddock. Su enorme rendimiento en las cuatro carreras que tuvo pusieron en vilo a todos los equipos, que vieron a un joven de 21 años con gran proyección en la categoría. El detalle es que la decisión que tomó James Vowles, jefe del equipo de Grove, tuvo sus detractores, incluyendo al propio hermano de Michael Schumacher que ahora asegura que Franco continuará en la F1.

El ex piloto de la Máxima cambió su parecer y aceptó que se había equivocado, ya que había catalogado de “absurda” la decisión de firmar a Colapinto. “Seré sincero: no esperaba que fuera así. No llamaba tanto la atención en la Fórmula 2. Ha hecho un gran trabajo hasta ahora. Y en consecuencia, definitivamente se merece la oportunidad″, explicó Ralf en una entrevista con el canal de YouTube Formula1.de.

Tras ser piloto de la Fórmula 1, Ralf Schumacher es comentarista de la categoría (REUTERS/Maxim Shemetov)

Por su parte, también hizo alusión a su futuro en el Gran Circo y aseguró que su fichaje por Red Bull se confirmará en las próximas semanas. “Desde mi punto de vista, Colapinto es fijo. Probablemente hubo un interés muy fuerte al más alto nivel, incluso más allá de Helmut Marko (asesor del equipo)”, argumentó. Una de las principales disyuntivas que tiene que afrontar la escudería del energizante es que, si quiere sumar al argentino a sus filas, deberá bajar del equipo a Sergio Pérez o dejar a uno de los pilotos del programa junior del equipo sin butaca con Racing Bulls, que cuyo caso sería Liam Lawson.

Todos los reflectores apuntan a la salida de Checo de la escudería, ya que su rendimiento en las últimas temporadas bajó notablemente y le está costando bastantes millones al equipo a nivel de premios por ubicación en las tablas, algo que de todos modos recupera por los diversos sponsors que tiene Red Bull a partir de la influencia del mexicano y el mercado de México. Es por eso que Schumacher piensa que el fichaje de Colapinto “debió de ser un gran negocio”, ya que trae un “gran paquete” de patrocinadores a sus espaldas, a pesar de los 20 millones de dólares que costaría su contratación.

Franco Colapinto sigue aumentando sus posibilidades de correr en la Fórmula 1 en 2025 (REUTERS/Henry Romero)

También dejó entrever que no hay una postura clara sobre quién será el piloto que perderá su asiento para cedérselo al albiceleste. “No creo que estén seguros de esto internamente todavía”, en relación con la elección de Lawson o Pérez. Estas declaraciones de Schumacher van en la misma línea que sus dichos en la antesala del fatídico Gran Premio de São Paulo, en donde el actual comentarista criticó ferozmente a Checo. “No creo que conduzca un solo metro en el coche el próximo año, estoy bastante seguro de ello. Ni siquiera creo que termine la temporada”, aseguró.

“El pobre está bajo mucha presión, mientras se supone que este deporte debe ser divertido. Sobre todo, económicamente, se ha convertido en un desastre para el equipo”, explayó. A lo largo de su carrera en la Fórmula 1, en la que corrió 180 Grandes Premios entre 1997 y 2007, Ralf Schumacher logró el triunfo en seis carreras, logró 27 podios, 6 pole positions y 8 récords de vueltas.

Hay que recordar que Red Bull no es la única escudería que está tras los pasos de Colapinto, ya que diversos medios de Europa, principalmente Blick de Alemania, aseguran que Alpine también está interesado en sumar al argentino. ¿Lo próximo para el piloto de Williams? El circuito callejero del Gran Premio de Las Vegas, que se celebrará el 24 de noviembre a partir de las 03:00.