El guiño del Santos a Neymar en medio de los rumores por su retorno: “El 10 volvió”

El Peixe tomó una decisión después de concretar su ascenso a Primera

En diciembre pasado, Santos fue noticia a nivel mundial porque se materializó su primer descenso en más de 110 años de historia. A casi 12 meses de ese suceso que marcó a fuego al fútbol brasileño, el Peixe dejó atrás esa tristeza para concretar su rápido ascenso a Primera División a partir de 2025, en medio de la especulación frente a un posible regreso de Neymar al club que lo vio nacer futbolísticamente en el corto plazo.

Este lunes, el cuadro que tiene a los argentinos Gonzalo Escobar y Julio Furch venció 2-0 a Coritiba en condición de visitante, se mantiene como líder de la Serie B y, a falta de dos jornadas para el final del campeonato, fue el primer equipo en asegurar uno de los cuatro boletos a la máxima divisional. Además, se alzará con un título si logra una victoria o dos empates en los compromisos faltantes. Esta campaña tuvo un ausente de lujo: el número 10.

Ese dorsal de camiseta fue vetado hasta no recuperar el estatus perdido con la baja de categoría. Así lo había comunicado el presidente del club, Marcelo Teixeira: “En el Campeonato Paulista podremos actuar normalmente con la camisa de número 10, pero en el Campeonato Brasileño, mientras no volvamos a subir a la máxima categoría, un nivel digno de Pelé, no actuaremos con la camisa número 10”. En la primera parte del año, cayó en la final del Paulistão ante Palmeiras.

Con el ascenso, oficialmente esta postura terminó. Santos lo comunicó con un video en redes sociales, que recopiló imágenes dolorosas de aquella noche en la cual se concretó el descenso tan temido cayendo en la última fecha ante Fortaleza como local en Vila Belmiro. “La pesadilla que la nación Santos nunca mereció ha llegado a su fin. Santos es nuestra vida y nuestra vida volverá a ser feliz”, escribieron en la publicación.

Neymar solo ha jugado 7 partidos con Al Hilal (REUTERS/Stringer)

La grabación es acompañada por un breve discurso: “Porque el guerrero de fe nunca se congela, no agrada al injusto y no se acobarda. El Rey de reyes fue traicionado y sangró en esta tierra. Pero morir como un hombre es la recompensa de la guerra. Pero si se necesita ahogar en su propia sangre, así será. Nuestro espíritu es inmortal. Sangre de mi sangre. Entre el corte de la espada y el perfume de la rosa, sin mención honorable, sin masajes. La vida es loca, no me detendré en ella. Estoy de paso. Salud, Guerrero”.

Bajo la leyenda El 10 volvió, la institución también incluyó fotografías de Pelé y esta grabación es un inevitable guiño a Neymar, quien termina su contrato a mitad del próximo año con el Al Hilal de Arabia Saudita y el vicepresidente del Consejo de Administración del Santos, Osvaldo Nico, ya hizo oficial su deseo de tenerlo en diálogo con el canal de YouTube, Programa Pânico: “Neymar llega al Santos en junio. Esa es la conversación que estamos teniendo. Va para Santos”.

Tiempo atrás, el propio Marcelo Teixeira había admitido una conversación con Ney, mientras se recuperaba de una lesión ligamentaria: “Fue rápida, pero siempre son las más rápidas las que tienen un buen efecto. ¿Firmar un precontrato? No, no, es pronto. Todavía tiene que recuperarse mejor. Para jugar aquí tiene que recuperarse bien. Seguirá con la experiencia allí y luego vendrá”. De concretar su retorno, podría vestir el número 10 por primera vez en el cuadro brasileño, ya que en su primer ciclo la usaron Ganso y Walter Montillo. Esa casaca la ha tenido en el París Saint-Germain, Al Hilal y la selección de Brasil.

A pesar de estas declaraciones, Neymar desmintió la información, sin cerrar la puerta: “No existe la posibilidad de regresar al Santos el próximo año. Lo que se dice es completamente falso, no hay nada planeado. Tengo un año más de contrato con Al-Hilal. Espero poder hacer una gran temporada. Me perdí esta última. Vamos poco a poco. Queda mucho tiempo por delante. Obviamente Santos es mi equipo favorito, algún día quiero volver, pero no tengo nada planeado en la cabeza”.

El atacante de 32 años fue campeón de la Copa Libertadores 2011 con el Peixe, donde jugó en 225 oportunidades con 136 goles y 64 asistencias. Se fue a mitad de 2013 rumbo al Barcelona de España, emigró al París Saint-Germain en 2017 a cambio de más de 200 millones de dólares y embarcó nuevos horizontes desde 2023 con Al Hilal, que pagó por su traspaso una cifra cercana a los 108 millones de la moneda norteamericana y donde ha podido jugar únicamente 7 encuentros con 1 gol y 3 asistencias.