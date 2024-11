Fuego cruzado por Neymar: la respuesta del Tata Martino sobre su posible llegada al Inter Miami y el gigante sudamericano que lo busca

370 días. El 21 de octubre pasado, Neymar regresó a su hábitat natural: una cancha de fútbol. El delantero del Al Hilal de Arabia Saudita selló su vuelta en la victoria por 5-4 contra Al Ain por la Champions Asiática, luego de sufrir una dura lesión en la rodilla izquierda con la selección de Brasil. Su extensa recuperación le impidió mostrarse en territorio saudí y la cercanía con la fecha de vencimiento de su contrato, fijado a mitad de 2025, provoca la aparición de dos equipos en su horizonte próximo.

El brasileño fue noticia en las últimas horas por la adquisición de una lujosa mansión en Bal Harbour, muy cerca de Miami Beach (Florida), que está valorada en 26 millones de dólares, según confirmó el periódico The Wall Street Journal. Esta significativa inversión suscitó de inmediato la especulación sobre una posible incorporación al Inter Miami, donde podría reeditar la histórica MSN del Barcelona con Lionel Messi y Luis Suárez. Y estos rumores no demoraron en llegar a la conferencia de prensa del entrenador de las Garzas, Gerardo Martino.

En la antesala al duelo de este sábado desde las 20 (hora argentina) contra Atlanta United por los Playoffs de la Major League Soccer (MLS), el Tata tuvo una divertida respuesta cuando le mencionaron al atacante brasileño: “¿Neymar? ¿Y por qué Neymar?”. Eso generó la reacción de los reporteros: “Porque compró casa acá...”.

A continuación, el director técnico produjo risas con su contestación: “Y bueno, pero si todos los que compran casas acá van a jugar al Inter Miami... Estamos complicados entonces. Que cierren las inmobiliarias”. “Yo coincidí con él, llegué al Barcelona al mismo tiempo que él. Fue un buen año. Para mí, dirigir a jugadores de tanta jerarquía siempre será un recuerdo muy especial”, señaló sobre el tiempo compartido entre 2013 y 2014.

Marcó un gol y tres asistencias en seis partidos con Al Hilal (REUTERS/Walid Zain)

Más adelante, se refirió a los frenos existentes para concretar el traspaso de una estrella mundial a un plantel que también cuenta con los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba: “Ya habiendo venido Leo y el resto de los muchachos, todo lo que pueda pasar... Lo que no me imagino es cómo se llevaría adelante si la liga no flexibiliza el tema salarial. Escribirlo y decirlo en un medio está todo bien, no pasa nada, no trae ninguna consecuencia, pero la puesta en marcha cómo sería. Nadie la explica. Y si hay algo que tiene la MLS es que las reglas son estrictas y no se pueden romper, a menos que la MLS decida cambiar. Es tirar nombres por tirar, y la verdad es que no se puede hablar tan fácil y gratuitamente de futbolistas que podrían venir o no”.

A pesar de estos trascendidos, el Inter Miami no es el único destino que sonó para Ney en el corto plazo. El vicepresidente del Consejo de Administración del Santos de Brasil, Osvaldo Nico, brindó una llamativa declaración ante la posible vuelta del hijo pródigo en charla con el canal de YouTube, Programa Pânico: “Neymar llega al Santos en junio. Esa es la conversación que estamos teniendo. Va para Santos”.

Vale recordar que el Peixe descendió por primera vez en su historia a finales de 2023, pero viene de ser subcampeón en el Campeonato Paulista y es firme candidato a concretar el ascenso a la máxima categoría porque es el líder de la Serie B con 62 puntos y posee ocho unidades de ventaja sobre Ceará, último que no subiría de categoría, a falta de cuatro fechas por disputar.

Neymar convirtió 136 goles en 225 partidos con Santos (AFP/VANDERLEI ALMEIDA)

El campeón de la Copa Libertadores 2011 con Santos lució esta camiseta en 225 oportunidades con 136 goles y 64 asistencias. Se marchó a mitad de 2013 con destino al Barcelona de España, emigró al París Saint-Germain en 2017 a cambio de más de 200 millones de dólares y embarcó nuevos rumbos desde 2023 con Al Hilal, que pagó por su traspaso una cifra cercana a los 108 millones de la moneda norteamericana y donde ha podido jugar únicamente 6 encuentros con 1 gol y 3 asistencias.

De igual manera, no es la primera vez que su apellido suena en el radar del conjunto de San Pablo. Antes de recuperarse de su lesión, el presidente del club, Marcelo Teixeira, había asegurado que mantuvo una conversación con el atacante de 32 años: “Fue rápida, pero siempre son las más rápidas las que tienen un buen efecto. ¿Firmar un precontrato? No, no, es pronto. Todavía tiene que recuperarse mejor. Para jugar aquí tiene que recuperarse bien. Seguirá con la experiencia allí y luego vendrá”.

Sin embargo, Ney desmintió la información, sin cerrar la puerta: “No existe la posibilidad de regresar al Santos el próximo año. Lo que se dice es completamente falso, no hay nada planeado. Tengo un año más de contrato con Al-Hilal. Espero poder hacer una gran temporada. Me perdí esta última. Vamos poco a poco. Queda mucho tiempo por delante. Obviamente Santos es mi equipo favorito, algún día quiero volver, pero no tengo nada planeado en la cabeza”. Si no renueva con Al Hilal, quedará libre a partir del 1° de julio de 2025.