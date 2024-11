Tras ganar el Balón de Oro, Rodri habló de la polémica con Vinicius Jr. y el Real Madrid: “Hacen lo que quieren”

Los dardos de Rodri contra el Real Madrid tras ganar el Balón de Oro (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El desplante del Real Madrid a France Football en la gala del Balón de Oro quedará grabado en la historia como una de las ceremonias más polémicas de la historia. El conjunto español sorprendió a todo el mundo con su decisión al enterarse de que Vinícius Júnior no iba a ser el ganador del galardón que sí alzó Rodrigo Hernández, que se consagró como el mejor futbolista de la temporada 2024. Sin embargo, esto no pasó inadvertido para el mediocampista y apuntó contra su actitud.

La revista francesa junto con el diario L’Equipe revelaron los detalles de la votación, en la que Rodri (1170) se impuso por una diferencia de 41 puntos sobre el brasileño (1129). Al mismo tiempo, como sucede todos los años, el vencedor del distintivo realiza una entrevista mano a mano con los medios organizadores. En esta, además de afirmar que “Nadie me había dicho nada antes de la ceremonia. Sabía que esa sería la regla este año”, dejó algunos dardos contra el cuadro Merengue por no presentarse al Teatro del Châtelet de París.

“Cuando se te reconoce tu valor a un nivel muy alto, está bien acudir, seas el vencedor final o no. Tengo que respetar la decisión de todo el mundo. Aunque yo no habría actuado de la misma forma. Pero ellos hacen lo que quieren”, lanzó el volante sobre la decisión del Real Madrid. A esto, le sumó: “¿Qué quieres que te diga? ¿Que hubiera preferido que estuvieran todos presentes? Claro que sí. Faltaron el segundo, el tercero, el cuarto, etcétera. Queremos que todos los mejores jugadores del planeta estén presentes en una noche como esta. El mejor equipo del año no acudió a la ceremonia, a pesar de que se coronó al mejor entrenador y al máximo goleador conjunto”.

Rodri ganó el Balón de Oro por primera vez, al superar en las votaciones a Vinicius Junior (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La controversia comenzó horas antes de que se dé inicio a la ceremonia, cuando el conjunto madrileño se enteró de que Vinícius no se iba a coronar como el ganador. Ante esta situación, decidió cancelar su viaje y no presentar ningún representante a Francia. “Al mediodía, cuando nos preparábamos para subir al avión, recibimos varios mensajes de amigos que nos decían que el Real Madrid no vendría. Mi primera reacción fue: no me lo creo, son noticias falsas. Cuando aterricé en París, recibí aún más mensajes felicitándome”, comentó el futbolista.

A pesar de lo dicho, Rodri aseguró que no le importó el desplante de la delegación del Madrid. “En absoluto. Era mi momento. Por encima de todo, quería ocuparme de mis seres queridos que estaban allí, no de los ausentes”. A su vez, contó el divertido momento que estaba atravesando durante su viaje: “Había volado solo para participar en la ceremonia y había aterrizado en una posición virtualmente ganadora”.

Rodri se convirtió en el segundo español en ganar el Balón de Oro (FRANCE FOOTBALL)

Por su parte, el mediocampista español también hizo hincapié en las sensaciones que se le atravesaron por la mente en el momento en el que su apellido quedó grabado en la inmortalidad del Balón de Oro. “Se me pasaban muchas cosas por la cabeza, tenía una oportunidad real, y esperaba oír mi nombre. Además, fue especial porque era el momento en el que parte del público gritaba otro nombre (Vinicius). Cuando oí mi nombre, enterré la cara entre las manos, no me lo podía creer. Miré a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros, y luego intenté con todas mis fuerzas llegar al escenario con mis muletas”, explayó.

Asimismo, no dejó de lado su humildad característica y minimizó la importancia de perder el galardón. “No sentí ningún miedo a perder porque, en mi opinión, un trofeo individual siempre es una ganancia, una recompensa, siempre es positivo”, confirmó. A esto, agregó: “No puedes estar triste por no ganar un premio individual porque no es tu decisión, es el resultado de una votación. Está en la naturaleza humana buscar el reconocimiento del trabajo, pero ese reconocimiento viene ante todo de mí mismo. Yo hago este trabajo de evaluar mis progresos y mi rendimiento, y puedo estar orgulloso de lo que consigo”.