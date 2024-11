El municipio de Tres de Febrero envió deportistas a los Juegos Nacionales Evita pese a la decisión del gobierno bonaerense

Los deportistas que representan al Municipio de Tres de Febrero en los Juegos Nacionales Evita que se desarrollan en Mar del Plata

Diego Valenzuela, intendente del partido de Tres de Febrero, confirmó la participación de deportistas de su municipio en la 33ª edición de los Juegos Nacionales Evita, que se desarrollan en Mar del Plata del 4 al 9 de noviembre, más allá de que la provincia de Buenos Aires optó por no enviar delegación oficial. “A pesar de la ausencia de la Provincia, allí estaremos con representantes en disciplinas como Taekwondo y Judo”, declaró el dirigente político, quien criticó la decisión de la administración provincial.

La controversia se originó en julio, cuando el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kiciloff, comunicó que no financiaría la participación de sus atletas en los Juegos Nacionales Evita debido a la falta de aportes del gobierno nacional para los costos de traslado y alojamiento. Ante esta decisión, varios municipios manifestaron su disconformidad, entre ellos Tres de Febrero, cuyo jefe comunal buscó alternativas para que los deportistas locales puedan estar presentes en el evento deportivo anual.

En ese contexto, Valenzuela se reunió con el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, con el fin de alcanzar el financiamiento de los gastos necesarios, permitiendo que los jóvenes atletas de Tres de Febrero puedan competir en uno de los eventos deportivos más importantes del país. Tras obtener este apoyo, el intendente anunció a través de su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter) la confirmación de la participación de su municipio en los Juegos Evita.

“Es fundamental que nuestra provincia esté representada, y varios municipios tomaron la decisión de no dejar pasar esta oportunidad para los jóvenes”, afirmó Valenzuela, subrayando la importancia del acceso al deporte competitivo y la relevancia de los Juegos Nacionales Evita como plataforma de crecimiento para los atletas. Este año, el evento reúne a más de 25.000 deportistas de todas las provincias del país, quienes competirán en 36 disciplinas, incluidas competencias de deportes adaptados e integrados.

“Espectacular experiencia de los deportistas de Tres de Febrero en los Juegos Bonaerenses: 3716 inscriptos iniciales, una delegación de 314 deportistas fueron a Mar del Plata. Tuvimos 29 finalistas y 26 medallas, ¡felicitaciones a todos!”, escribió Valenzuela en sus redes sociales. La decisión del intendente de Tres de Febrero refleja una estrategia de apoyo local para fomentar el desarrollo deportivo en el país.

“La Provincia de Buenos Aires adhiere a la decisión de las provincias patagónicas de no participar de los Juegos Nacionales Evita en tanto no esté garantizada la cobertura de los gastos de alojamiento, traslados y comidas de los participantes en la final de Mar Del Plata”, había informado por entonces, en redes sociales, el Subsecretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, Leandro Lurati. “Las provincias de Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja y Santiago del Estero han decidido no participar. Y si bien la fundamentación detrás de este acontecimiento la contamos en su debido tiempo, lo volvemos a reiterar”, reiteró durante las últimas horas en ese mismo canal, alegando que la decisión está directamente vinculada a las políticas del Gobierno Nacional.