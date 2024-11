El increíble sobrepaso de Colapinto a Hamilton antes del choque que lo sacó de la carrera

Después de un caótico inicio en el Gran Premio de Brasil, Franco Colapinto tuvo un buen inicio de carrera y pudo subir varias posiciones. Luego, tuvo un cruce con Oliver Bearman, quien lo chocó de atrás. Por ese hecho, el deportista de Haas resultó penalizado. Pero lo mejor del argentino ocurrió cuando deleitó a todo el público albiceleste con un adelantamiento quirúrgico contra Lewis Hamilton en la vuelta 12.

El piloto de Williams aprovechó que el Mercedes venía con varios problemas y Hamilton estaba teniendo dificultades para conducir. El británico se fue al pasto en la curva 13 después de un despiste y le permitió a Colapinto acercarse. Ya en la recta principal, el pilarense lo atacó en la entrada de la S de Senna por la zona interior en una maniobra arriesgada.

Colapinto arriesgó todo en el movimiento. No se achicó ante el heptacampeón del mundo y lo exigió al máximo, en un duelo en el que ambos se respetaron mutuamente, pero fueron al límite. De hecho, Hamilton intentó recuperarse yutilizando el hecho de que tenía la cuerda a su favor. Sin embargo, el Williams FW46 tuvo mejor tracción y salió mejor pisado, con otra conducción impecable del argentino que corrió bajo la lluvia por primera vez desde su llegada a la Fórmula 1.

De esta manera, Colapinto subió hasta el puesto 12° después de haber largado en la posición 17°. Unas vueltas antes, el albiceleste tuvo un cruce con Oliver Bearman en la curva 9. El corredor de Haas, que está reemplazando a Kevin Magnussen y que tiene garantizada su butaca para la próxima temporada, estaba recortando las distancias con el argentino.

Pero cometió un claro error en el giro de Pinheirinho al intentar presionar de más al Williams. El bonaerense hizo la curva mucho más redonda ante el inglés que intentó doblar bastante más cerrado que su rival. Al estar pasado de velocidad, sumado a las condiciones de pista, Bearman impactó levemente la parte de atrás de Colapinto e hizo un trompo en la pista. Además, perdió tres posiciones al ser superado por Nico Hulkenberg, Valteri Bottas y Carlos Sainz.

Al mismo tiempo, los comisarios de pista decidieron penalizar con 10 segundos al corredor de la escudería estadounidense por la colisión. “¿Por qué? Él no perdió tiempo”, respondió enojado Oliver por la sanción. Su alegato tuvo que ver con que el argentino no sufrió ningún inconveniente visible después del toque.

Al pasar la vuelta 20, Colapinto tuvo que soportar otro ataque incesante, pero en esta ocasión de Carlos Sainz. El español largó desde los pits después de un duro choque en la clasificación, en la que rompió gran parte de la zona trasera de la Ferrari. Ya en la carrera, comenzó a recuperar varias posiciones, hasta que se encontró con el argentino.

Después de estar toda una vuelta por detrás a menos de medio segundo, Franco no sintió la presión y no cometió errores en su defensa. Sainz intentó atacarlo sobre el final de la recta y en la S de Senna, pero el representante albiceleste cuidó bien la cuerda y no le dejó espacios para pasar. Esto le provocó perder mucho tiempo al madrileño, lo que le permitió a Bearman acercarse a él. Ante esta situación, Colapinto supo aprovechar que el español estaba bajo el ataque del Haas y pudo aumentar la diferencia.

Lamentablemente, su carrera terminó en la vuelta 32, tras su choque luego de pasar dos veces por boxes.