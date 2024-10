“No es lo ideal”: el análisis de Colapinto tras el Gran Premio de México y el gesto de Verstappen en la conferencia

Franco Colapinto resultó decimosegundo en el Gran Premio de México de Fórmula 1 celebrado este domingo, por la fecha 21 de la temporada que se disputó en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El argentino ganó cuatro posiciones luego de largar 16º y completó un nuevo fin de semana de buenas sensaciones.

Luego de la carrera, el piloto de Williams analizó su rendimiento, se refirió a la posibilidad de haber alcanzar un puesto más alto en la tabla final y los desafíos que tuvo que atravesar para que el coche rindiera de forma efectiva tras un sábado de clasificación que no salió como esperaba tras quedar eliminado en la Q1: “Cerré todo el diferencial desde la vuelta uno para poder tener estabilidad y poder cuidar las gomas de atrás. Fue un poco como lo solucionamos, sacamos la de adelante para tener mejor carga aerodinámica y que la cola esté más tranquila y más pegada al piso. Pero no es lo ideal ir con todos los tools así que hay que trabajar para que no vuelva a pasar”.

El chico de 21 años también agregó: “Fue una carrera que había que estar atento por si pasaba algo arriba para sumar puntos. Nosotros estuvimos firmes toda la carrera, di lo mejor desde la vuelta uno y tenía muy buen ritmo. Creo que me frenó un poco el hecho de tener tanto tráfico constantemente a lo largo de la carrera, en las primeras vueltas, cuando los autos estaban parando, otra vez tráfico y viendo esos segundos que perdí al principio de la carrera, creo que podría haber quedado bastante más adelante. No sé si haber alcanzado a Pierre (Gasly), porque los Alpine andaban bien, pero podríamos haber llegado delante de Stroll (Aston Martin) mínimo”.

También reveló las sensaciones en su estrategia de usar ruedas duras en la mayoría de la competición: “En un momento de la carrera sentí que lo que me quedaba era la oportunidad de crear una ventaja teniendo una goma media con menos vueltas que los demás. Por eso estuve con las duras mucho tiempo en pista. Igualmente seguía haciendo buenos tiempos, siendo competitivo así que les dije que nos quedemos afuera y veamos cómo seguimos. Pero cuando entras en ese aire sucio, en México es muy difícil, el DRS se usa muy poco”.

“Hicimos un buen trabajo, buena carrera y ahora con ganas de Brasil”, finalizó Colapinto palpitando el Gran Premio en el país vecino que será el próximo fin de semana con doble acción en el Circuito de Interlagos, en San Pablo, que cobijará la 21° carrera principal del calendario 2024 y la anteúltima Sprint del año.

Tras su nota con los medios, Colapinto protagonizó un gran momento junto a uno de los mejores pilotos de la parrilla: el argentino se dio vuelta y se encontró con el corredor de Red Bull y campeón del mundo Verstappen. El neerlandés apenas lo vio, lo saludó y ambos se quedaron conversando por unos minutos. “Franco está haciendo un gran trabajo desde que llegó a la Fórmula 1, siempre es lindo ver a jóvenes pilotos que llegan y lo hacen bien...”, fue el gran elogio de Max. “Estábamos complicados con los neumáticos medios. Tuvimos una buena largada, después empezamos a penar con el ritmo, no teníamos ritmo, me estaba yendo para atrás. Después tuve la penalización y con el neumático duro tampoco tuve ritmo”, fue su análisis de la carrera.

La carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez fue ganada por Carlos Sainz con su Ferrari. El español hizo la pole position, pero en la largada lo superó Verstappen. Una vez que se activó el DRS, el madrileño dio cuenta del neerlandés. Segundo fue Lando Norris (McLaren), que le descontó a Verstappen en la pelea por el título. El tricampeón mundial terminó sexto. El podio lo completó Charles Leclerc con el otro coche de la Scuderia de Maranello. El monegasco venía segundo, pero tuvo un leve despiste a falta de siete vueltas y fue superado por el inglés de McLaren.