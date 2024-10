Murió a los 75 años “El Hombre Más Fuerte del Mundo”: la increíble dieta que lo convirtió en una estrella del deporte

Murió Geoff Capes, "el hombre más fuerte del mundo": tenía 75 años (Wikipedia)

Geoff Capes, reconocido como uno de los hombres más fuertes del mundo y destacado lanzador de peso británico, falleció a los 75 años, según informaron sus familiares. Capes, originario de Holbeach, Lincolnshire (Inglaterra), dejó una huella imborrable en el deporte británico, siendo un ícono en las décadas del 80 y 90. En los años 1983 y 1985 fue considerado “el hombre más fuerte del mundo”, logro que lo catapultó a la fama convirtiéndolo en una reconocida figura de la televisión de su país.

Desde joven, Capes mostró una notable capacidad física. Abandonó la escuela a los 14 años y comenzó a trabajar como carbonero y agricultor, llegando a cargar 20 toneladas de patatas en tan solo 20 minutos. “Mi familia no era sólo de clase trabajadora, sino que estaba en el peldaño más bajo de esa larguísima escalera que es el sistema de clases inglés”, recordó Capes sobre su infancia, según declaraciones publicadas en The Telegraph. Llegó a medir 1,97 m. y pesar 170 kilos.

El descubrimiento de su talento para el atletismo se debió al atleta Stuart Storey, quien lo introdujo en el mundo deportivo, cambiando así el rumbo de su vida. Para mantener su físico prodigioso, Capes seguía una dieta que se hizo famosa en el Reino Unido. Su régimen diario incluía 2,7 kilos de carne roja, una docena de huevos, una lata grande de frijoles horneados, dos latas de sardinas, 600 gramos de requesón, un paquete de cereales, dos grandes hogazas de pan, 400 gramos de mantequilla, un litro de zumo de naranja y siete litros de leche.

Durante su carrera, Capes se destacó en el lanzamiento de peso, estableciendo un récord británico de 21,68 metros que aún se mantiene. Además, fue coronado dos veces como el Hombre Más Fuerte del Mundo, con victorias en Christchurch, Nueva Zelanda en 1983 y en Cascais, Portugal en 1985. Su éxito no se limitó a estos títulos, ya que también ganó medallas de oro en los Campeonatos Europeos en Pista Cubierta y en los Juegos de la Commonwealth.

El impactante atleta británico Geoff Capes en acción (AP Photo)

A pesar de las desventajas que enfrentó en las competiciones, Capes destacó por su fuerza natural, velocidad, agilidad y coordinación, cualidades que le permitieron superar a sus rivales y ganar reconocimiento internacional. “Me hizo ganar algo de dinero y me llevó a muchos lugares”, comentó Capes sobre su experiencia en las competiciones de fuerza.

Capes también representó a Gran Bretaña en tres Juegos Olímpicos: Múnich 1972, Montreal 1976 y Moscú 1980. Aunque no logró medallas olímpicas, su participación fue notable, alcanzando el sexto y quinto lugar en sus dos últimos torneos. Además de su carrera en el atletismo, Capes compitió en los Highland Games en Escocia y ganó el título mundial de eventos pesados en Lagos en 1981.

Fuera del ámbito deportivo, Capes fue un apasionado criador de cotorras, actividad que desarrolló durante más de cuatro décadas. En 2008, fue nombrado presidente de la Sociedad Budgericar, un reconocimiento a su dedicación en este campo. Su amor por los pájaros comenzó en 1969, cuando adquirió sus primeros periquitos mientras trabajaba como policía.

La noticia de su fallecimiento ha generado una ola de homenajes en las redes sociales, donde admiradores y amigos han recordado su legado. Capes también dejó una marca en la televisión británica, apareciendo en programas populares como The Sooty Show y The Little And Large Show. Geoff Capes, quien fue uno de nueve hermanos, transmitió su talento deportivo a su familia. Su hija Emma fue medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud, y su hijo Lewis jugó fútbol americano para los London Monarchs.

La historia de Capes es un testimonio de cómo el talento y la determinación pueden llevar a una persona desde los humildes comienzos hasta el reconocimiento mundial en el ámbito deportivo. Su legado como uno de los hombres más fuertes del mundo sigue siendo una fuente de inspiración para muchos.

EL PALMARÉS DE GEOFF CAPES :

1974 Oro en lanzamiento de bala - Juegos de la Commonwealth

1974 Oro en lanzamiento de bala - Campeonato Europeo de Atletismo en Pista Cubierta

1974 Bronce en lanzamiento de bala - Campeonato Europeo de Atletismo

1975 Plata en lanzamiento de bala - Campeonato Europeo de Atletismo en Pista Cubierta

1976 Oro en lanzamiento de bala - Campeonato Europeo de Atletismo en Pista Cubierta

1977 Plata en lanzamiento de bala - Campeonato Europeo de Atletismo en Pista Cubierta

1978 Oro en lanzamiento de bala - Juegos de la Commonwealth

1978 Bronce en lanzamiento de bala - Campeonato Europeo de Atletismo en Pista Cubierta

1979 Plata en lanzamiento de bala - Campeonato Europeo de Atletismo en Pista Cubierta

1980 El hombre más fuerte de Europa

1982 El hombre más fuerte de Europa

1983 El hombre más fuerte del mundo

1984 El hombre más fuerte de Europa

1985 El hombre más fuerte del mundo

1987 Ganador del Desafío Mundial de Hombres Fuertes

1987 Ganador del Clásico Mundial de Muscle Power