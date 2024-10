La polémica raqueta de Sinner que desató una ola de críticas en el mundo del tenis: “¿Está copiando a Djokovic?”

La raqueta negra de Sinner que desató la polémica

El 2024 fue un año completamente revolucionario para Jannik Sinner, quien pasó de coronarse campeón de dos Grand Slams y llegar a lo más alto del ranking ATP, a dar positivo en un control antidopaje. Ahora, tras ser el foco de todo el mundo, el italiano fue visto utilizando una serie de raquetas diferentes al modelo que suele emplear. A pesar de su intento por ocultar la nueva versión, los fanáticos la compararon rápidamente con una histórica herramienta que usó Novak Djokovic.

El emparejamiento entre el joven tenista de 23 años y el serbio no es una casualidad y ya son varias las acciones de Sinner que lo asemejan a Nole. Hace algunas semanas, el italiano sumó a su equipo de preparación a un fisioterapeuta y a un preparador físico que trabajaron en el cuerpo técnico del balcánico.

Pero los rumores sobre su intención de seguir los pasos de Djokovic aumentaron tras ser atrapado en un entrenamiento en Monte Carlo utilizando diferentes raquetas completamente negras y sin marcas. Sin embargo, las características visibles en el video recuerdan a la Head Speed Legend, que utiliza el máximo ganador de Grand Slams de la historia.

Sinner junto a Djokovic, con la supuesta raqueta que estaría empezando a utilizar el italiano (REUTERS/Hamad I Mohammed)

“¿Está copiando a Djokovic y elige la raqueta que utiliza el mejor de todos los tiempos?”, se preguntó el medio croata Novosti.rs respecto al rotundo cambio que está haciendo Sinner. Y agregó: “Uno pensaría que, si eres sólidamente el mejor jugador del mundo, no querrías hacer demasiados grandes cambios en la configuración de tu raqueta”.

La diferencia principal entre la raqueta que suele utilizar el italiano en comparación a la del serbio se basa en que usa una tensión relativamente alta, que puede llegar a los 29 kilos. En cambio, la que usa Nole pesa 24 kilogramos, una diferencia bastante marcada y que es determinante en el estilo de juego que emplee el tenista.

“Este año fue muy, muy duro para mí. Perdí un poco la sonrisa porque tuve algunos problemas fuera de la cancha y estos siguen en mi cabeza por momentos. Nunca es fácil jugar en estas circunstancias, pero bueno, trato de disfrutar lo máximo que puedo cuando estoy jugando. Solo trato de mantener la calma y no causar problemas cuando fallo un tiro o tengo mala suerte”, explicó Sinner en relación con su temporada, después de consagrarse campeón del ATP Masters 1000 de Shanghái precisamente contra Djokovic.

"HEAD Speed", la actual raqueta de Jannick Sinner (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Y no es para poco, ya que el italiano estuvo sumergido en una constante presión mediática que comenzó tras dar positivo en el control antidopaje de Indian Wells el pasado marzo. Esto, según la resolución de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), ocurrió por un error de su fisioterapeuta al utilizar un suplemento prohibido (Clostebol) y lo declararon inocente, después de exhaustivas investigaciones por parte de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y el Tribunal Internacional de Arbitraje Deportivo (TAS).

Este caso retumbó en el mundo del tenis y generó una ola de críticas sobre las entidades y el jugador, que fue acusado de recibir un trato diferente por ser una de las estrellas del circuito mundial en la actualidad. “La gente piensa que cuando ganás o tenés éxito no tenés ningún problema, pero eso no es verdad. Ahora no me encuentro en una posición muy agradable y me gustaría no sentirme así fuera de la cancha. Me encantaría poder jugar más libremente y disfrutar un poco más del juego. De todos modos, es algo que acepto, me siento fuerte. Trato de no pensar mucho en eso y dar el 100% en cada partido o práctica”, remarcó el nacido en Italia.

A pesar de que el hecho quedará remarcado en su carrera, Sinner sigue demostrando su calidad dentro de la cancha y se afianza en el puesto más alto del ranking ATP. Después de alzar siete títulos en el 2024, se encamina como el favorito para quedarse con el ATP Finals en noviembre. Antes de eso, deberá disputar el Masters 1000 de París Bercy.