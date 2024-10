“Son ladrones”: la furia del Cholo Simeone por el penal en contra del Atlético de Madrid en la derrota ante el Lille

El Atlético de Madrid sufrió una dura derrota al caer 3-1 ante el Lille por la Champions League. Y uno de los tantos del equipo francés llegó mediante un penal que despertó dudas ante una mano nada clara de Koke que igual cobró el árbitro Marco Guida. Esto generó la bronca del entrenador Diego Simeone, quien explotó contra el juez y el VAR y fue amonestado.

El Colchonero se puso en ventaja con el tanto de Julián Álvarez, luego de presionar y resolver con una sutil definición. Después, el elenco francés igualó y pudo ponerse en ventaja con el mencionado gol de penal que generó la polémica.

En plena sanción, que se dio a instancias del VAR, se pudo ver la bronca de Simeone, quien gritó dos veces “¡son ladrones!”. El referí se acercó y le mostró la tarjeta amarilla al Cholo, cuyo fastidio continuó terminado el encuentro.

En la conferencia de prensa, Simeone afirmó que “no fue penal. Vimos la jugada, le dio en la mano y se equivocaron. Supongo que pensaron que era la mano de Koke, quiero pensarlo, pero en las imágenes en ningún momento se ve que fuera nuestra mano”.

El DT argentino, de 54 años, añadió que “hay que aceptarlo, es parte de los errores, pero quién sabe qué le dijeron al árbitro. Pidieron el penal y el 1-2 nos complicó el partido. Él pidió lo que imaginó, pero lo que imaginó no sucedió. No lo vio, ni tampoco lo vieron quienes lo ayudaron en el VAR. ¿Qué se puede hacer?”.

La cara de bronca de Simeone lo dijo todo y el tono de sus respuestas fue de la mano con el fastidio tras la derrota y esa decisión clave del colegiado: “No hay nada, muchachos. Explíquenme por qué fue penal. ¿Fue mano? No fue mano. ¿Fue empujón? No fue empujón. Ojalá podamos ver algo. Que la UEFA, que es quien maneja esto, diga: ‘El árbitro acertó y el VAR no lo llamó porque acertó’”.

”Cuando te cobran un penal que no la tocaron con la mano… Ojalá que alguna vez nos toque a favor. Estas equivocaciones, que pueden aparecer, te terminan llevando el partido para el 2 a 1. Después está la mala fortuna de que con dos tiros al arco nos metieron tres goles”, destacó.

Por último, reconoció que “estamos en un momento muy complicado en la Champions. Las posibilidades son menores en estos momentos”.

El Atlético de Madrid marcha en el 27º puesto y está afuera de la Ronda Preliminar. Quedan cinco jornadas para terminar esta fase regular, en un formato estrenado en la presente temporada del certamen de clubes más importante de Europa.

En la próxima jornada de la lucha por la Orejona, el Atlético Madrid viajará a Francia para medirse contra el París Saint-Germain (PSG). El duelo será el miércoles 6 de noviembre, desde las 16 (hora argentina).

Por La Liga, el Atlético de Madrid visitará al Betis, este domingo desde las 13.30. El equipo colchonero marcha tercero con 20 puntos, a cuatro del Real Madrid y a siete del Barcelona.