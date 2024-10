Sorpresa: Federico Coria anunció que hará dupla con un crack del fútbol en un torneo oficial de tenis

Fede Coria y Diego Forlán jugarán juntos el Challenger de Montevideo, uno de los torneos que configura la gira sudamericana de tenis

Federico Coria, a los 26 años, ganó su primer partido en el cuadro principal de un torneo ATP. Consolidado en el circuito profesional, hizo su debut en el equipo argentino de Copa Davis y participó en los Juegos Olímpicos de Tokio (2020). Además, fue finalista en los ATP 250 de Bastad (2021) y Córdoba (2023). Actualmente, combina su pasión por el tenis con su amor por River Plate y su faceta como vlogger de YouTube en su canal. Pero si algo más le faltaba a la carrera de La Mojarra, es jugar un torneo profesional con el exfutbolista uruguayo Diego Forlán.

Este lunes, el sitio oficial del Challenger Uruguay Open, certamen que se disputará del 11 al 17 de noviembre sobre las pistas lentas del Carrasco Lawn Tennis Club, revolucionó las redes sociales al anunciar: “Este año en el Uruguay Open, tenemos una dupla IMPERDIBLE en el dobles: el tenista argentino Federico Coria y el exjugador de fútbol uruguayo Diego Forlán.”

Al ser consultado por Infobae sobre cómo surgió la idea de jugar con el elegido como el Mejor Jugador del Mundial de Sudáfrica 2010 con la Celeste, Fede sostuvo: “La verdad que arrancó un poco en joda y se terminó convirtiendo en una realidad. Se me ocurrió cuando vi que Diego estaba compitiendo y yo estaba bastante embalado con el vlog. Dije que estaría bueno armar algo en Uruguay. Tenemos un amigo en común allá que es Nacho Carou; le mandé un mensaje y ahí comenzó un ida y vuelta. Después lo hablé con mis agentes comerciales y les manifesté mi interés de jugar el dobles con Forlán, a quien solo vi una vez en una edición del challenger uruguayo, pero no tuve diálogo”.

El exfutbolista, quien vistió los colores de Independiente de Avellaneda, Atlético de Madrid, Manchester United, Villarreal y de la selección de Uruguay, entre otros, aprendió a jugar al tenis desde muy chico en el Carrasco Club, hasta que en un momento de su vida tuvo que elegir entre la raqueta y la pelota de fútbol, inclinándose por la redonda.

Si bien “Cachavacha” nunca dejó de jugar de manera recreativa, el año pasado intensificó sus entrenamientos a más de tres veces por semana y disputó torneos ITF en las categorías Master +35, +40 y +45. Compitió en los MT400 de Montevideo, Punta del Este y Asunción (fue finalista), y en el MT1000 de Lima, donde fue campeón en dobles junto a su compatriota Alberto Brause, extenista profesional.

Coria, actualmente en la posición número 101 del escalafón mundial, expresa lo que representará compartir cancha con Forlán: “Será una linda experiencia. Él es una persona a la que le ha ido muy bien en el deporte y ha hecho las cosas muy bien a nivel profesional. Ojalá podamos llevarla a cabo de la mejor manera. Por lo que me contaron, es un animal competitivo y muy profesional. Vamos con todo y ojalá le demos un buen espectáculo a la gente”.

En la recta final de la temporada, Fede hace su propio balance: “Tuve un gran arranque de año en la gira sudamericana sacando muchos puntos. Eso hizo que me posicionara en el ranking, porque tenía muchos puntos por defender y saqué muchos más. Pero eso me llevó a presionarme de más y me jugó en contra, porque no pude sostener esa regularidad. Hoy me encuentro con ganas y fuerzas para poder cerrar la temporada dentro de los 80 mejores del mundo”.