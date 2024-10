“No te vayas del tenis”: el emotivo discurso que Djokovic le dedicó a Rafa Nadal

Novak Djokovic le hizo un pedido especial a Rafa Nadal tras enfrentarlo por última vez en un torneo de tenis

El mundo del tenis sigue conmocionado por el retiro de Rafael Nadal del circuito profesional ATP y, durante el torneo exhibición llamado Six Kings Slam, que se está desarrollando en Arabia Saudita, el español protagonizó una última batalla contra su eterno rival: Novak Djokovic. El serbio se impuso por 6-2 y 7-6 (5) y se quedó con el tercer puesto del certamen. Una vez finalizado el partido, Nole le dedicó un emocionante discurso a Rafa y le dejó un pedido especial.

“No te vayas del tenis, Rafa. Quédate un poco más. Quédate con nosotros”, le suplicó el serbio durante la premiación, una vez concluido el enfrentamiento. El cuarto del ranking mundial agarró el micrófono y expresó la gratitud que le tiene al español luego de tantos años jugando entre sí. “Tengo el máximo respeto por tí. Eres un increíble atleta y una increíble persona. La rivalidad ha sido increíble y muy intensa, así que espero que tengamos la oportunidad de sentarnos en la playa y bebernos algo reflexionando sobre la vida, hablando de cualquier cosa”, agregó Djokovic, con su habitual humor.

A su vez, Djokovic rememoró los primeros enfrentamientos cuando ambos estaban dando sus primeros pasos en el tenis. “Vuelvo atrás, al primer partido que jugamos el uno contra el otro en 2005, creo que fue. Quién hubiera dicho que estaríamos aquí 20 años después y con más de 60 partidos en los escenarios más grandes de este deporte”, recordó el oriundo de Belgrado.

Novak Djokovic le dedicó un emotivo discurso a Rafael Nadal antes de su retiro (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Después de su primer encuentro en 2006, las glorias del tenis se batieron a duelo en 61 oportunidades en total, en la que se destacan 29 finales. Ambos ítems se decantan a favor de Djokovic, ya que en el historial total se impone por 32 victorias contra 29 de Nadal. Además, Nole levantó 16 trofeos contra 13 de Rafa en finales entre sí.

“Me gustaría felicitar a tu equipo y tu familia por la increíble carrera de Rafa, el éxito también es suyo. Se cuánto sacrificio tu familia ha puesto en esto y en la vida de un tenista profesional. Me puedo imaginar los altibajos que pasaron, así que merecen el éxito tanto como él. Felicitaciones por una increíble carrera”, continuó Djokovic. A su vez, agregó: “Es difícil. Podría hablar toda la noche, pero no quiero ocupar mucho tiempo. Creo que Rafa debería hablar en mi lugar pero, una vez más, ha sido un honor increíble como te he dicho en la red, ha sido un placer compartir cancha contigo. Es un momento emotivo, un día de emociones. Hemos jugado tantos partidos a lo largo de estos años”.

Después de que el estadio se postró a los pies de ambos tenistas, que dejaron grabado su nombre en los libros dorados del deporte, Nole cerró su discurso para Nadal agradeciendo lo que hizo en el circuito ATP. “Terminaré con un gran gracias, no solo de mi parte, sino de todo el mundo del tenis por todo lo que has hecho. Dejas un legado increíble y lo valoramos mucho”, concluyó.

Rafael Nadal perdió contra Novak Djokovic por el Six Kings Slam y solo le queda disputar la Copa Davis, antes de su retiro del tenis (REUTERS/Hamad I Mohammed)

De esta manera, Djokovic y Nadal se enfrentaron por última vez para poner el broche de oro a una histórica rivalidad. A pesar de eso, en algunos momentos quedó en evidencia que la mente del español está compenetrada en lo que será su último torneo: el Final 8 de la Copa Davis, que se jugará en Málaga del 19 a 24 de noviembre. Después de que Nole haya recibido su trofeo por el tercer lugar en la competencia, en la que Carlos Alcaraz y Jannik Sinner jugarán la final, la organización le obsequió una raqueta dorada al español, mientras mostraban un video en honor a su carrera

“Gracias por todo, por lo que has dicho y por la asombrosa rivalidad que hemos tenido, porque me has ayudado a superar mis límites todos estos años. Os deseo a ti y a tu equipo lo mejor para el futuro. Voy a echar de menos todo. Han sido más de 20 años de carrera en la que mis sueños se han cumplido de sobra y he tenido un gran apoyo del mundo del tenis. He sido muy afortunado por todo”, comentó Nadal.

La rivalidad entre ambos quedará grabada en la eternidad y en los libros dorados de la historia del tenis, en el cual se suma Roger Federer con el que conformaron el histórico “Big Three” que dominó el circuito como nunca antes se había visto. El retiro de Nadal dejó anonadado, no solo al mundo del tenis, sino del deporte, incluyendo el saludo de Su Majestad, con quien es íntimo amigo, un sinfín de grandes estrellas despidieron al Rey del Polvo de Ladrillo.