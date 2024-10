La Fórmula 1 anunció un cambio en el sistema de puntuación para la próxima temporada

El Consejo Mundial de Deportes de Motor de la FIA decidió quitar el punto bonus por la vuelta más rápida

Luego de una reunión del Consejo Mundial de Deportes de Motor de la FIA realizada en las oficinas de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en París, liderada por el presidente de la entidad Mohammed Ben Sulayem, se dio a conocer que habrá una modificación en el sistema de puntuación a partir de la próxima temporada de la Fórmula 1.

En la reunión, se determinó eliminar el punto extra otorgado por la vuelta más rápida en un Gran Premio a partir de la temporada 2025. Este cambio es sin duda significativo ya que se quita una de las reglas más atractivas que tenía la F1, la cual brindaba una unidad al corredor que conseguía completar la vuelta más veloz siempre y cuando finalizara entre los diez primeros.

La decisión cae casualmente luego de que en el Gran Premio de Singapur el mes pasado, Daniel Ricciardo, de RB Formula One Team, segundo equipo de Red Bull, entró a los boxes para cambiar los neumáticos con el fin de hacer la vuelta más veloz. El detalle está en que Ricciardo no se encontraba dentro de los diez primeros pilotos, por lo tanto, no sumó puntos. En cambio, impidió que Lando Norris de McLaren, competidor de Max Verstappen de Red Bull, pudiese sumarlo. Hay que tener en cuenta que el australiano fue reemplazado a partir del GP de Estados Unidos por Liam Lawson.

Además, según la página oficial de la Fórmula 1, se incluyeron más cambios para las temporadas venideras. Entre ellas destaca el aumento del requisito de presentar un “piloto joven” durante las prácticas libres, que pasará de una a dos veces por temporada a partir de 2025.

A su vez, se introdujo una actualización significativa de los reglamentos para 2026, que incluirá una reorganización en secciones temáticas para mejorar la claridad y consistencia. Los Reglamentos Técnicos de 2026, aprobados inicialmente en junio, han sido objeto de mejoras en términos de aerodinámica, gracias a la colaboración entre la FIA, F1 y los equipos de Fórmula 1. Estos cambios buscan aumentar el rendimiento de los coches mientras se controla la estela para fomentar carreras más cerradas.

Por otro lado, los Reglamentos Deportivos de 2026 también han sido actualizados con el objetivo de simplificar y modernizar su estructura. Se han introducido medidas para regular la gestión de la energía de las unidades de potencia y la aerodinámica ajustable, con modos específicos para rectas y curvas.

El informe detalló que habrá tres pruebas de pretemporada de tres días cada una para la temporada 2026, en consideración a las nuevas unidades de potencia. Además, se han simplificado los Reglamentos Financieros de 2026, con cambios en el perímetro de exclusiones y metodologías de ajuste, manteniendo el límite de costos equivalente a los niveles actuales.

Luego de la reunión, Mohammed Ben Sulayem expresó: “Los cambios regulatorios para la Fórmula 1 en 2026 asegurarán que el deporte siga siendo financieramente sólido y tenga mayor relevancia vial, junto con la introducción de características de seguridad mejoradas que no comprometen la emoción de las carreras”.

Cabe destacar que no es la primera vez que el punto por la vuelta más rápida es quitado de la categoría. Esta unidad extra en Fórmula 1 tuvo una vigencia de cinco años, ya que se implementó en 2019 y se retirará a partir del 2025, al igual que tuvo presencia desde 1950 hasta 1959 en F1.

Se espera que más elementos para completar el paquete de regulaciones de 2026 sean presentados al Consejo Mundial para su aprobación en los próximos meses, mientras continúan las refinaciones de las secciones aprobadas con la colaboración entre la FIA, F1 y los equipos de F1.