“¡Casi chocamos!”: la reacción de Franco Colapinto tras la peligrosa maniobra de Pierre Gasly en la qualy del GP de Estados Unidos

Franco Colapinto tuvo un gran desempeño en la qualy del Sprint del Gran Premio de Estados Unidos en la Fórmula 1 y largará décimo a la carrera del sábado. Sin embargo, el argentino tuvo algunos percances en el circuito de Austin que incluyeron un cruce con Pierre Gasly por una peligrosa maniobra del francés.

“Gasly, qué carajo está haciendo. ¡Casi chocamos!”, expresó Colapinto en conversación con su equipo cuando Gasly no dejó pasarlo en la pista, realizando una maniobra imprudente que casi provoca una colisión en la curva. “Hay que cuidarse porque estas malas palabras en las radios pueden complicar. Ya hay un comunicado sobre ello. Lo único que falta es que tenga que hacer trabajos comunitarios”, explicó el comentarista de la transmisión de ESPN sobre el asunto.

En otro de los segmentos de la clasificación, el piloto bonaerense se despistó en una de las últimas vueltas tras dar un trompo por una mala maniobra. Esto no le permitió completar el recorrido y quedó relegado en las posiciones. “Estoy bastante enojado... Buen trabajo en la Q1 y Q2, pero se ve que no aprendo porque pedí el mismo cambio que hicimos en la Q3 de Bakú y volvió a no funcionar”, fueron sus primeras reflexiones.

Luego amplió sobre el incidente: “Patiné en la 1 (curva), traté de recuperar en la 3, la 4, la 5 y la 6, que metí mucha velocidad, fui muy rápido. Llegué a la 7, las gomas sobrecalentadas, volví a patinar. No volvió a funcionar lo que hicimos. Salí patinando de la 9. Traté de recuperar el tiempo como pude en el resto de la vuelta, pero ya fue demasiado. No aguantaba el auto. Un error que tengo que aprender a controlar un poco más. Saber entender dónde está el límite de las gomas y no llegar a ese punto. Pero yo siempre quiero más, más carga y a veces hay un punto que dice basta el auto”.

* El trompo de Franco Colapinto en el final de la SQ3 del Sprint del GP de EE.UU.

Tras recordarle que tuvo apenas un entrenamiento en estos 5.513 kilómetros del Circuito de las Américas en Austin (Texas) y que pilotos más experimentados como Albon y Oscar Piastri (16°), Colapinto igual expuso su malestar por esa falla que le impidió competir en la SQ3: “Comienza todo de cero, tengo ganas de clasificar de vuelta, me quedé caliente”. La referencia está en que tras la competencia Sprint de este sábado a 19 vueltas (a partir de las 15.00, de Argentina), tendrá también la clasificación (desde las 19.00) para la carrera principal del domingo.

“Mañana tenemos otra vez chances de hacer algo, la largada es importante obviamente. Vamos a intentar, a ver qué podemos hacer. Pero hay que entender qué pasó hoy en la SQ3 para que no vuelva a suceder mañana. Estoy seguro que vamos a tener un buen resultado. No es lo ideal, podríamos haber largado en los puntos y no va a pasar”, planteó, ya que la carrera Sprint otorgará puntos a los que crucen la meta en los primeros ocho lugares.

“Hay que trabajar ahora. Arreglar los errores que cometimos...”, antes de mostrar como siempre su costado más espontáneo: “¡Además que cometieron errores Piastri y Albon, yo también boludo!”.

* Las declaraciones de Franco Colapinto

¿Cómo le fue a Franco Colapinto en la Qualy del Sprint del GP de Estados Unidos?

El piloto argentino sigue mostrando un gran nivel en la Fórmula 1. En su primera clasificación para una carrera Sprint, logró superar los tres cortes y quedó en el décimo lugar de la grilla para la cita de este sábado que será a 19 vueltas (competirán a partir de las 15.00, hora Argentina).

Si bien tuvo un trompo que le impidió tener un giro rápido en la SQ3, el corredor de Williams se destacó a lo largo de esta exigente tanda de clasificación en el Circuito de las Américas (Austin, Texas).

Los diez primeros lugares los ocuparán Max Verstappen (Red Bull), George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Carlos Sainz (Ferrari), Nico Hülkenberg (Haas), Lewis Hamilton (Mercedes), Kevin Magnussen (Haas), Yuki Tsunoda (RB) y Colapinto (Williams), respectivamente.

Las sorpresas estuvieron principalmente en la SQ1, donde quedaron afuera Alex Albon con su Williams (largará 18°) y Oscar Piastri de McLaren (16°). El mexicano Checo Pérez, con su Red Bull, quedó 11°.

Hay que tener en cuenta que la carrera Sprint repartirá puntos para los pilotos que se crucen la meta en los primeros ocho lugares.

* El resumen de la qualy del Sprint del GP de Estados Unidos con una gran actuación de Colapinto