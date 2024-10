El Kily González sufrió un accidente en la autopista Santa Fe-Rosario

El Kily y su automóvil en la banquina

Cristian Kily González, entrenador del equipo de Unión, sufrió un accidente con su automóvil en la autopista Santa Fe-Rosario. El ex mediocampista por izquierda, de 50 años, se despistó por el agua acumulada en la calzada debido a las intensas lluvias. El ex mediocampista, de 50 años, no sufrió lesiones y viajaba solo en su vehículo en el momento del hecho, según los reportes locales.

El entrenador se dirigía a Rosario cuando, a la altura de Arocena, perdió el control de su vehículo y terminó en el cantero central entre ambas manos de la autopista. “El técnico de Unión se encuentra en buen estado y no fue necesaria asistencia médica”, indicó Aire de Santa Fe. Afortunadamente para el plantel del equipo rojiblanco, el Kily González planifica regresar a Santa Fe este viernes y estará al frente del equipo en el duelo de este sábado a las 21:15 contra Huracán, un encuentro crucial en sus aspiraciones deportivas en la Liga Profesional.

Rosarino de nacimiento y producto de las Inferiores del Canalla, el Kily paseó su zurda punzante, ya sea como volante por izquierda, extremo o hasta doble 5, por equipos como Boca, Zaragoza, Valencia, Inter de Milán y San Lorenzo, además de tres etapas en Rosario Central. También brilló en la selección argentina, con Marcelo Bielsa como entrenador. Vestido de albiceleste, obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, la primera presea dorada para el fútbol masculino en la historia.

También fue parte de los planteles en dos Copas América y un Mundial (Corea-Japón 2002). Se retiró en 2011 y, poco tiempo después, se calzó el buzo de entrenador y comenzó a trabajar en las categorías formativas de Central. Luego de un paso por la Reserva, tuvo su primera oportunidad en la élite como interino tras la salida de Diego Cocca en 2020.

Allí permaneció hasta 2022, encabezando buenas campañas y dándoles lugar a los juveniles provenientes de la cantera, hasta que el equipo entró en la irregularidad en el inicio de ese año, perdió el clásico y debió renunciar. En 2023 asumió en Unión tras la turbulenta salida del Gallego Méndez, lo salvó del descenso y lo convirtió en uno de los animadores del certamen de Primera División. Su trabajo llamó la atención de otros clubes, como San Lorenzo y el Boca de Riquelme, que lo tuvieron en carpeta en los últimos meses. El Tatengue, por su parte, ya le ofreció renovar el lazo de cara a 2025.