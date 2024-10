El duro editorial acerca del presente de Diego Simeone en el Atlético de Madrid: “Últimamente la magia ha desaparecido”

El diario The Times lanzó un duro editorial contra Diego Simeone y lo comparó con el final del ciclo de Arséne Wenger en Arsenal (REUTERS/Pedro Nunes)

La temporada para Diego Simeone en el Atlético de Madrid no ha comenzado de la mejor manera y desde algunos medios europeos comienzan a preguntarse si el ciclo del exitoso entrenador argentino está llegando a su final. El Cholo, que tiene un contrato vigente hasta 2027 con el club español y lleva 12 temporadas, podría estar atravesando un período de declive similar al que vivió el francés Arséne Wenger en el Arsenal.

Según un editorial del prestigioso diario británico The Times, “Simeone va camino de convertirse en el Wenger de 2020: resistido por los aficionados que una vez le adoraron, convirtiéndose en una parodia incontrolada de sí mismo, minado por su propia invulnerabilidad”.

“Como en el caso de Wenger, la mejor oportunidad de Simeone para ganar la Champions League, el único premio que se le resiste, está seguramente en el pasado. Ha clasificado al Atlético para esa competición en cada una de las 12 últimas temporadas, pero ese logro se ha convertido en un empeño, con equipos como el Girona y el Villarreal pisándole los talones. Y del mismo modo que Wenger perdió el equilibrio de su plantilla, sobrecargándola de vagabundos y artistas, Simeone ha ido en la otra dirección: viejo, lento, bruto”, analizó el periodista James Gheerbrant en su columna.

La comparación se da en el marco del rendimiento de un Atlético que no está a la altura del comienzo de temporada y que abrió debates entre los aficionados por el estilo de juego planteado por Simeone, que no termina de convencerlos para poder pelear por objetivos altos como la Champions o la Liga de España. El equipo de Madrid se encuentra tercero en la tabla, a 7 puntos del líder Barcelona, con 9 fechas disputadas.

Diego Simeone dialoga con Angel Correa y Rodrigo De Paul (REUTERS/Violeta Santos Moura)

“Más preocupante aún es la sensación de que el planteamiento del equipo y la aprobación de sus seguidores, que durante tanto tiempo han estado unidos, han empezado a desmoronarse. Tras coquetear con un estilo más ofensivo y basado en la posesión en las dos últimas temporadas, y a pesar de gastar más de 160 millones de dólares este verano en jugadores como Julián Álvarez, Conor Gallagher y Robin Le Normand, un recrudecimiento de las tendencias más masoquistas del Atlético ha puesto a prueba la paciencia incluso de los aficionados más leales. Últimamente la magia ha desaparecido”, continuó el medio inglés.

Por otro lado, Gheerbrant remarcó las diferencias que notó con el Simeone que comenzó su carrera en el conjunto de Madrid: “El fútbol ha cambiado desde que llegó al Atlético en 2011. El trabajo que ha hecho inspira respeto y admiración, pero no emulación, ya no. No es tan improbable que este hermoso monstruo de su creación sea el trabajo de su vida. Durante 14 años, en cada momento de vigilia, lo ha consumido. A medida que pasa el tiempo, parece cada vez más probable que también le devore a él”.

“En otros tiempos, su nombre encabezaba las listas de los grandes entrenadores. Chelsea y Manchester United, en particular, fueron clubes con los que se le relacionó y en los que podría haber prosperado. Simeone parece haberse alejado de esa conversación. Habló de estar abierto a entrenar a la Argentina ‘cuando tenga 60 años’, pero eso no es algo seguro, dado que Lionel Scaloni ha ganado un Mundial y dos Copas Américas con un estilo de gestión muy diferente y ligero”, sostuvo.

La reflexión generó repercusiones en medios españoles y pone la lupa en la relación que tendrá el plantel de acá en adelante con el Cholo Simeone. Para el Atlético, la próxima semana será importante ya que recibirá el domingo 20 de octubre en el Metropolitano al Leganés, que se encuentra en los últimos puestos, y el próximo miércoles 23 será local ante Lille en un duelo de Champions, clave para escalar en la tabla.