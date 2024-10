Ricardo Gareca habló sobre su futuro tras la dura derrota que sufrió Chile ante Brasil

El entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca, ofreció una extensa rueda de prensa tras la caída por 2-1 ante Brasil en las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026, dejando claras sus sensaciones sobre el rendimiento del equipo y sus expectativas para lo que queda del torneo.

“Todas las derrotas duelen, pero hay que hacer un análisis más profundo. Las fechas pasan y nos obligan a exigirnos más para sumar de a tres, que es el primer objetivo para lograr la clasificación. A medida que avanzan las fechas, se comprime todo”, afirmó Gareca, reconociendo la presión que se avecina con el avance de las jornadas eliminatorias.

A pesar del resultado adverso, el técnico argentino se mostró satisfecho con la actitud mostrada por sus dirigidos. “Me gustó mucho la actitud del equipo, era algo necesario. Quedamos muy conformes con cómo trabajaron en la semana y se brindaron en la cancha. El estadio lleno empujó al equipo, en todo momento estimuló a los muchachos. Si bien no pudimos darle una alegría a la gente, la actitud fue importante. Pero lógicamente no alcanza”, comentó.

Gareca destacó que, más allá del dolor que provoca la derrota, el enfoque ahora debe estar en el próximo partido frente a Colombia que se desarrollará por la fecha 10. “El dolor durará lo que tenga que durar, pero rápidamente uno tiene que cambiar su estado de ánimo y preparar el partido para Colombia. Estoy seguro de que este tipo de situaciones nos va a permitir crecer como equipo”, reflexionó.

El entrenador también abordó el tema de su continuidad, dejando entrever que su futuro está en manos de la dirigencia. “Reconozco que los tiempos se acortan, pero todavía tengo fe. Creo que Chile necesita un proceso. Más allá de todo esto, tengo expectativas en todas estas fechas, tengo fe y creo en los muchachos. Podemos tener actuaciones mejores que estas. No sé si perduraré en el proceso, las ganas las tengo, pero no podría dar una respuesta ante la demanda y exigencia que hay permanentemente de resultados”, señaló.

Con respecto a las expectativas que generó su llegada a la selección chilena, el técnico argentino fue autocrítico: “Provocamos una gran decepción en general, con el periodismo y la gente también, estaban ilusionados con la Copa América y con un proceso diferente. Nos tocó un bajón y nos está golpeando en las Eliminatorias. Esa decepción se tomó como que los hemos defraudado. Pero si mostramos en un momento que estamos en condiciones de volver a mostrarlo, se sale no bajando los brazos y estando fuertes”.

Finalmente, Gareca mostró su optimismo respecto a los próximos desafíos, a pesar de los resultados recientes: “Todavía quedan muchos puntos. Necesitamos una buena racha. Siento que todavía hay margen, por eso pienso en la meta inmediata, que es la clasificación. Nos ha costado repetir formaciones por lesiones y suspensiones, pero no cambio el discurso, no me bajo de la posibilidad de un Mundial”, concluyó.

Chile enfrentará a Colombia en Barranquilla el próximo martes 15 de octubre desde las 17.30 en lo que será el primer duelo de la jornada 10 de las Eliminatorias. La Roja actualmente suma cinco puntos por un triunfo y dos empates que se unen a seis derrotas: está anteúltimo apenas por delante de Perú y afuera de la zona de clasificación al Mundial 2026.