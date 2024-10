Las duras críticas de Arturo Vidal a Gareca por la derrota de Chile ante Brasil: “Qué rabia”

Arturo Vidal volvió a criticar el trabajo de Ricardo Gareca durante el partido de Chile contra Brasil

“Sé que él no está de acuerdo en muchas cosas”. La frase de Ricardo Gareca sobre las críticas de Arturo Vidal a su ciclo en la selección de Chile fueron tema de consulta para el entrenador en la conferencia de prensa previa a lo que terminó siendo una dolorosa derrota contra Brasil en Santiago por la novena fecha de las Eliminatorias, que deja a La Roja en el anteúltimo lugar de la tabla de posiciones. Esas declaraciones cruzadas volvieron a tener un nuevo round este jueves con las condimentadas opiniones del mediocampista sobre las decisiones del Tigre en el banco.

La ventaja lograda por el local a partir del gol de Eduardo Vargas al minuto de juego se disipó con los gritos de Igor Jesus y Luiz Henrique al cierre de cada tiempo, y Vidal se mostró extrañado sobre por qué Gareca no metió modificaciones al regreso a la cancha para el complemento, luego de haber sufrido el 1-1 en los instantes finales de la etapa inicial. “¿Por qué no hizo los cambios en el entretiempo?”, manifestó en una transmisión en vivo realizada en la plataforma Kick.

En este sentido, puntualizó en la demora del DT, que efectuó el primer ingreso a los 58 minutos con la entrada del delantero, Lucas Cepeda, por el mediocampista ofensivo, Víctor Dávila. “Los cambios están para parar el partido. Se demoró. Qué rabia, no puede ser. Hay momentos en que se necesita otra gente”, declaró el futbolista de 37 años que viste los colores del Colo Colo.

Más adelante, el bicampeón de la Copa América con La Roja criticó el planteamiento que le imposibilitó a Chile llevarse al menos un punto como local: “Falta experiencia para tranquilizar, para tener la pelota. Si no se puede ganar, no se pierde, listo. Se acabó. Mirá a los huevones que les hacen el gol terminando el partido. Lo peor es que el empate estaba listo. Cuando estás 1 a 1 con Brasil o con Argentina siempre es mejor parar la pelota”. “Tendría que haber metido otro volante. Con Alarcón, Echeverría y otro, te cerrás”, argumentó.

El resumen del duelo entre Chile y Brasil

Arturo Vidal no juega un partido en la selección chilena desde septiembre de 2023, en el empate sin goles contra Colombia bajo la dirección técnica de Eduardo Toto Berizzo. El desembarco del Tigre Gareca le quitó espacio hasta el punto de no ser citado y, en más de una oportunidad, exteriorizó sus diferencias con el ex DT de Perú.

“Este partido estaba para sacar un punto. A la hora de marcar los tiempos, los cambios no nos gustaron, se demoraron mucho. Pero Chile se merecía más. Había que aprovechar este mal momento de ellos, para agarrar confianza. Encima, sumó Bolivia, sumó Paraguay, sumó Venezuela...”, lanzó. Chile quedó anteúltimo, a 6 puntos del Repechaje y a 7 de las plazas directas al Mundial 2026: “No puedo creer que dejamos pasar esta oportunidad”.

Por otro lado, su mirada tampoco se apartó de sus colegas en el campo de juego: “Nos faltó tener más la pelota. Los futbolistas tenemos buena técnica y no tuvimos la pelota. La recuperábamos y se la entregábamos a ellos”. Y puso la lupa sobre su compañero en el Cacique, Lucas Cepeda: “Hay varias cosas que se pueden mejorar. En Chile hay buenos jugadores, pero hay que acomodarlos bien. A Cepeda lo pedimos antes”.

En último orden, concentró su atención en lo que será el encuentro de este martes desde las 17.30 (hora argentina) bajo el calor de Barranquilla ante la siempre complicada Colombia, que viene de perder ante Bolivia como visitante: “Ellos están con la confianza. Perdieron y van a querer ganar para recuperar los puntos”.