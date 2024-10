“No tienes idea de tenis”: la furiosa reacción de Stefanos Tsitsipas contra el umpire luego de ser sancionado

El enojo de Tsitsipas contra el umpire

Un nuevo capítulo llamativo se dio en el circuito internacional de tenis. Ocurrió en el encuentro cálido por la cuarta ronda del Masters de Shanghai que animaron Daniil Medvedev y Stefanos Tsitsipas, que concluyó 7-6 y 6-3 a favor del ruso, en un partido en el que el singlista griego se descargó contra el umpire Fergus Murphy a causa de una violación de tiempo, que inicialmente se negó a seguir jugando.

“Nunca has jugado al tenis en tu vida. Parece que no tienes ni idea de tenis”, le dijo el tenista europeo al juez de silla con una clara muestra de fastidio. “Si va a ser injusto, tengo que hablar con el supervisor. Parece que no tienes idea de lo que estás haciendo”, insistió mientras la multitud comenzaba a aplaudir lentamente, luego de la respuesta de la autoridad, quien lo incitó a que observara más partidos de sus colegas dentro del circuito.

Luego de la discusión, el ruso logró imponer condiciones para quedarse con los boletos hacia la siguiente instancia, donde se medirá con Jannik Sinner, quien vengó su derrota ante Ben Shelton en la cuarta ronda del Masters de Shanghái del año pasado con una victoria por 6-4 y 7-6 para arruinar el cumpleaños del estadounidense de 22 años. Al igual que la temporada pasada, el duelo volvió a contar con algunos puntos increíbles y dominio del servicio, pero esta vez el italiano prevaleció para mejorar su récord contra Shelton. “Estoy feliz por cómo manejé esta situación, obviamente es una posición en la que estuve el año pasado, y donde estoy ahora, es diferente, así que estoy muy contento de estar en la posición en la que estoy”, dijo Sinner luego de su victoria.

Cabe recordar que el segundo clasificado es Carlos Alcaraz, quien ganó el Abierto de China en un emocionante partido contra Sinner la semana pasada, llegó a 12 victorias consecutivas con una producción de 6-4 y 7-5 sobre el veterano francés Gael Monfils para avanzar a los cuartos de final. El campeón de Roland Garros y Wimbledon irá por un boleto a las semifinales contra Tomas Machac.

Más tarde, Novak Djokovic intentará alcanzar su título número 100 de su carrera cuando se enfrente a Roman Safiullin (61 del ranking de la ATP). Además, Alexander Zverev jugará contra el belga David Goffin y Taylor Fritz chocará contra el danés Holger Rune.

En la rama femenina, la segunda clasificada Aryna Sabalenka mantuvo su récord invicto en el Abierto de Wuhan, abriendo su campaña con una victoria por un doble 6-4 sobre Katerina Siniakova, número 37 del ranking, en un partido de segunda ronda. Ahora, la bielorrusa de 26 años jugará contra la kazaja Yulia Putintseva, que todavía ostenta la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de París. “Extrañaba mucho Wuhan”, dijo Sabalenka. Y agregó: “Tengo muy buenos recuerdos de haber ganado, dos veces, el título aquí.” La figura internacional solo necesita llegar a los cuartos de final en el certamen chino para recuperar el primer lugar en el ranking de la WTA que por ahora pertenece a Iga Swiatek.

Por su parte, Coco Gauff derrotó a la búlgara Viktoriya Tomova por 6-1 y 6-2 en 75 minutos, mientras que Hailey Baptiste derrotó a Barbora Krejcikova, décima del mundo, por 6-3 y 7-5 para su primera victoria sobre una jugadora del Top-10.

Magdalena Frech se impuso ante Emma Navarro, octava preclasificada, por 6-4, 3-6 y 6-3 en poco más de dos horas, y Daria Kasatkina, número 11 del mundo, se sobrepuso a un tropiezo a mitad del partido para derrotar a la estadounidense Bernarda Pera por 6-4, 1-6 y 6-1. La agenda continuará con la presentación de Jessica Pegula contra Anastasia Potapova.