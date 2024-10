Los argentinos pisaron fuerte en el inicio del AAT Challenger de Villa María

Juan Manuel Cerúndolo se impuso en su debut en el AAT Challenger Santander de Villa María y avanzó a los octavos de final (Foto: Omar Rasjido/Prensa AAT)

Este martes se retomó la actividad del AAT Challenger Santander edición Villa María después que la lluvia se impusiera durante el lunes. Además de la definición del cuadro principal con los últimos seis cruces de la Clasificación, se disputaron ocho de los 16 duelos de la primera ronda. La agenda en el Sport Social Club comenzó a las 10 de la mañana y el último punto se disputó 12 horas después. Los octavos de final ya recibieron a sus primeros ocho tenistas, de los cuales tres son argentinos.

De los seis tenistas que superaron la clasificación, cuatro son albicelestes: Lautaro Midón, Genaro Olivieri, Gonzalo Villanueva y Nicolás Kicker. A ellos se les suman los brasileños Mateus Alves y Matheus Pucinelli de Almeida.

Lautaro Midón se impuso en la qualy e ingresó al main draw del AAT Challenger Santander de Villa María (Foto: Omar Rasjido/Prensa AAT)

El inicio del cuadro principal, en cuanto a nivel de partidos para los espectadores, alcanzó las expectativas que un Challenger 100 podría generar. Entre las victorias de los argentinos Juan Manuel Cerúndolo, Camilo Ugo Carabelli y Federico Gómez, la de este último se lleva todas las miradas.

En la cancha 2 del Sport Social Club (históricamente cancha central) el oriundo de la Zona Oeste del conurbano bonaerense desplegó su característico tenis, no muy común en jugadores nacionales. Espectáculo de saques y drives a una potencia muy difícil de frenar, incluso para el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza, promesa del tenis sudamericano, quien estaba del otro lado de la red. El oriundo de Merlo, criado en Ituzaingó, se llevó el partido por 3-6, 7-5 y 7-6 (0) en tres horas y 13 minutos.

El cruce tuvo varios momentos de tensión en los que cada uno se hizo cargo de traspasar la red a puro grito y emoción con los festejos tras ganar algún punto clave o game. En cuanto a esto, Gómez hizo un paralelismo con su pasado en el tenis universitario de Estados Unidos: “Si lo tengo que definir, le pongo un cartel de ‘jungla’. Es un zoológico en el que la gente grita cualquier cosa, entre medio de saque y saque, uno está jugando y en la cancha de al lado están gritando. Han pasado muchas cosas. Así que estoy acostumbrado y cuando pasa del otro lado, que quizás me quieren meter en un estado de desesperación gritándome, lo tomo con calma porque sé que me alimento de eso. Viví mucho en el tenis universitario y en los Futures también se ve eso. Y la verdad es que me gusta, porque eso me prende y me da otra razón para traer siempre una más”.

Juan Ignacio Lóndero no pudo con Pedro Sakamoto en la primera ronda del AAT Challenger Santander de Villa María (Foto: Omar Rasjido/Prensa AAT)

La mala noticia de la jornada para los cordobeses fue la caída del local Juan Ignacio Lóndero, quien había recibido uno de los tres wild card al torneo y no pudo con el brasileño Pedro Sakamoto. Después de dos sets que se definieron por pequeñas diferencias, el verdeamarelo se impuso con contundencia. El encuentro finalizó 7-5, 6-7 (3) y 6-0.

Todos los resultados del martes

[4] Camilo Ugo Carabelli (ARG) venció a Renzo Olivo (ARG) 6-4 6-0

[5] Jesper de Jong (NED) a Juan Bautista Torres (ARG) 6-3 6-4

[7] Juan Manuel Cerúndolo (ARG) a Juan Pablo Ficovich (ARG) 6-2 6-1

[8] Federico Gómez (ARG) a A. Guillen Meza (ECU) 3-6 7-5 7-6(0)

Tristan Boyer (USA) Murkel Dellien (BOL) 6-4 6-4

Pedro Sakamoto (BRA) a [WC] Juan Ignacio Londero (ARG) 7-5 6-7(3) 6-0

Daniel Vallejo (PAR) a Gonzalo Bueno (PER) 5-7 6-3 6-4

Felipe Meligeni Alves (BRA) a Hady Habib (LBN) 6-4 7-6(3)