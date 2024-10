El posteo más romántico de Ángel Di María y el guiño nostálgico a la selección argentina

Jugadores de la selección de Argentina lanzan al aire a Ángel Di María antes de un partido de calificación para el Mundial 2026 contra Chile, en Buenos Aires, Argentina, el 5 de septiembre de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Ángel Di María, ex jugador de la selección argentina, sigue mostrando su apoyo al equipo nacional a pesar de haberse retirado de la Albiceleste. En la segunda convocatoria desde su adiós a la Albiceleste, y antes del partido contra Venezuela por la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, el Fideo envió un mensaje a sus ex compañeros a través de sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Di María compartió una publicación de Lisandro Martínez que mostraba a varios jugadores de la selección, incluyendo a Nicolás Otamendi, Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Gio Lo Celso, Cuti Romero, Leandro Paredes, y Nahuel Molina. El futbolista de Benfica de Portugal acompañó la imagen con el siguiente mensaje: “Qué hermosa banda”. Además, publicó un emoji de corazón rojo, demostrando su afecto y apoyo al equipo.

No fue el único posteo de Ángel Di María de las últimas horas, ya que también se tomó el tiempo de mostrar su lado más romántico al compartir una imagen junto a su esposa Jorgelina Cardoso. ”Pufff, como te amo❤️❤️❤️”, escribió el Fideo, junto a una foto en la que se ve a la pareja besándose en una playa. “Amor mío 🥰”, fue la devolución de su mujer, con quien tienen dos hijas Mía (11) y Pía (6).

Tras la despedida de Ángel Di María de la Selección, Lionel Scaloni brindó una charla en Miami y explicó que en el pasado, cuando el equipo jugaba amistosos y no competía por puntos importantes, podían prescindir del Fideo para dar oportunidad a jugadores jóvenes como Nico González. Sin embargo, aclaró que siempre contaron con el regreso de Di María cuando era necesario, debido a su influencia positiva en el grupo.

“Teníamos una época en la cual el equipo jugaba amistosos y no tenía que competir por cosas importantes. Cuando no se jugaba por los puntos podíamos tomarnos el lujo de que Ángel no venga, porque es una personalidad que dentro de un grupo transmite, pero nosotros traíamos a un chico joven que pensábamos que le teníamos que dar la posibilidad de jugar y optamos porque él (por Di María) no esté, sabiendo que iba a volver con nosotros. Pero necesitábamos, en el caso de Nico González, que pueda desarrollar el mayor potencial posible”, reveló el entrenador albiceleste.

“Al lado de la sombra de Leo (Messi) o de Ángel no es fácil, no cualquiera es capaz de soportar eso. Entonces, bueno, optamos por ese tiempo de que Nico pudiera desarrollar, pudiera jugar partidos y brindarnos a nosotros lo que pensábamos que nos podía dar. Una vez que él (por Nico González) se sintió adentro del grupo y fuerte, ya la cosa era diferente”, concluyó el oriundo de Pujato.

El plantel de la selección argentina ya arribó al aeropuerto de Barranquilla para hacer la escala previa con destino final a Maturín, donde se presentará este jueves para jugar contra Venezuela por la novena jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. Las complicaciones climáticas obligaron a retocar el itinerario de Lionel Scaloni, pero hoy -después del último entrenamiento- el contingente albiceleste partió desde Florida rumbo a la ciudad venezolana.

Actualmente, la Selección marcha en la cima de las Eliminatorias Sudamericanas con 18 puntos, aventaja por dos unidades a Colombia y por tres a Uruguay, que atraviesa un convulsionado momento por las declaraciones de Luis Suárez contra Marcelo Bielsa. Los próximos compromisos para el vigente campeón del mundo serán claves para asegurar la clasificación al Mundial 2026 con bastante holgura, más allá de que hay seis plazas directas, con el propósito de trabajar con una mayor tranquilidad en busca de la defensa del título coronado en Qatar.