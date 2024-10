Ola de críticas a Mbappé: del “está de vacaciones” en el Real Madrid a la sospecha por su ausencia en Francia

Descontento con Mbappé en España y Francia

Apenas transcurrieron nueve fechas desde el inicio de la temporada 2024-25 en Europa, y el nombre de Kylian Mbappé ya captó la atención de los principales medios de comunicación del continente. Su traspaso del París Saint-Germain al Real Madrid fue uno de los movimientos más resonantes del reciente mercado de transferencias, despertando enormes expectativas tanto en el club como entre sus aficionados.

Aunque el delantero francés ya suma siete tantos en once encuentros, si contamos la participación en la Supercopa de Europa, la Champions League y La Liga, para los fanáticos del club español y los medios en su país natal, Mbappé todavía no alcanzó el rendimiento que muchos esperaban luego de su resonante contratación.

Tras el último partido del campeonato local -victoria 2-0 ante Villarreal-, los seguidores de la Casa Blanca no dudaron en manifestar su decepción. “Ni está, ni se le espera. No me gusta mucho. El año pasado jugábamos mucho mejor que este año”, afirmó un aficionado madridista después del reciente duelo que se jugó en el Santiago Bernabéu, en el que Kiki volvió a contar con minutos después de sufrir una lesión en el muslo izquierdo el 24 de septiembre.

Otros comentarios marcaron el escepticismo que existe en una parte de los simpatizantes merengues: “No sé si es que le hemos fichado tarde. Es un grandísimo jugador pero hay que demostrarlo” y “debe ser que está todavía en París pensando en las vacaciones”, fueron otros de los comentarios que marcan comienzo de su estadía en el Merengue en cuanto a su relación con los aficionados. Con cinco goles en Liga, queda lejos de los diez que ya suma Robert Lewandowski para el Barcelona.

El diario L'Equipe apuntó contra Mbappé por su ausencia en la selección

La situación de Mbappé no solo ha tenido repercusiones en Madrid. En Francia, su ausencia en la convocatoria de la selección nacional para los encuentros contra Israel y Bélgica por la Nations League generó una ola de críticas y especulaciones. El técnico Didier Deschamps justificó la decisión como un esfuerzo consensuado para evitar arriesgos innecesarios, argumentando que había mantenido una conversación con Mbappé, quien le expresó su necesidad de recuperarse completamente de sus lesiones.

“No he querido tomar riesgos, hablé con Mbappé al respecto”, explicó el entrenador campeón del mundo en Rusia 2018 después de que el jugador formara parte del once titular en el triunfo del Real Madrid contra el Submarino Amarillo, el pasado sábado. El equipo de Carlo Ancelotti suma 21 puntos en la liga española y se mantiene a tres unidades del conjunto catalán.

A pesar de estos argumentos, la decisión de Deschamps ha sido objeto de debate en territorio francés. Medios como RMC Sport han mencionado que la elección no fue unilateral por parte del jugador, mientras que el entorno del seleccionador pretende aprovechar la ausencia de su capitán para darles minutos a otros atacantes como Kolo Muani, Nkunku u Olise.

El diario L’Équipe cuestionó la lógica detrás de la exclusión de Mbappé para la ventana FIFA en Europa. “Si el capitán estaba disponible para jugar el fin de semana, también podía haberse concentrado con sus compañeros en Clairefontaine”, señaló, sugiriendo que la recuperación de Mbappé podría haber sido supervisada por el personal médico de la Federación Francesa de Fútbol.

“Nos preguntamos si la elección del capitán había sido la correcta y con este episodio no lo sé. Hay un error en alguna parte, aunque acabamos de perder un modelo ejemplar”, se lamentó Fabien Bronnel, portavoz del grupo de los Irresistibles de Francia, la principal hinchdaa de los Bleus. “O el Real le pide que se calle, o Francia, pero sabemos que cuando quiere hablar, habla. Debe asumir su capitanía”, sentenció.

En Francia ponen en duda la capitanía del delantero del Real Madrid en el combinado nacional