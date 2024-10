Rodri Pacheco Méndez, la máxima promesa del tenis mexicano que sueña con contagiar ese deporte en su país

Rodrigo Pacheco Méndez es la promesa del tenis mexicano y busca un resultado en el AAT Challenger Santander de Villa María que le permita escalar en el ranking (Foto: Omar Rasjido/Prensa AAT)

La lluvia se hizo presente en el primer día de competencia del AAT Challenger Santander edición Villa María. Con partidos que tuvieron que ser reprogramados para este martes y a la espera de poder culminar la ronda final de la clasificación, la máxima promesa del tenis mexicano, Rodrigo Pacheco Méndez, se acerca a la sala de prensa para dialogar con Infobae; sobre lo que significó ser número 1 del mundo en junior; su equipo de trabajo, el cual es comandado por el reconocido entrenador argentino Franco Davín; su participación en Copa Davis; y las ambiciones para su carrera profesional.

En la pasada temporada, Rodri mostró su mejor repertorio dentro de una cancha de tenis: alcanzó la cima del ranking de la Federación Internacional de Tenis (ITF), conquistó cuatro títulos juniors, entre el que se destaca el J500 de Milán “Trofeo Bonfiglio”, el dobles en Roland Garros y fue finalista del Masters disputado en Chengdu. En el certamen que se disputa en tierras cordobesas, le tocará definir su ingreso al main draw en la última escala de la Qualy frente al nacido en Bragado Genaro Alberto Olivieri.

“Ser número 1 junior fue algo muy bonito, algo que nunca esperé; llegó como fruto del trabajo de todos los días. La verdad que fue un sentimiento que pocas veces he sentido en toda mi vida, es algo que uno sueña desde chiquito. No me asegura nada para mi carrera profesional, pero voy a vivir toda mi vida con ese logro de poder decir que fui número 1 a los 18 años, por todo el trabajo y esfuerzo tanto mío, como de mi familia y de mi equipo. Esto me da mucha motivación para poder ir para adelante y, en esta etapa de profesional, llegar lo más lejos posible”, afirmó en diálogo ameno en el Sport Social Club.

Rodrigo Pacheco Méndez llegó a ser el mejor tenista del mundo en la categoría junior y anhela meterse en el top 100 en mayores para incentivar la práctica del deporte en México, su país (Foto: Omar Rasjido/Prensa AAT)

El joven zurdo de 19 años de edad y oriundo de Mérida, Yucatán, tiene un grupo de trabajo de cinco personas. Franco Davín es el cerebro del equipo, seguido por los argentinos, Alejandro Kon y Roberto Maccione, y los mexicanos que acompañan al tenista desde sus comienzos, Sandor Martínez y Alain Lemaitre.

En la actualidad, Pacheco Méndez es la mejor raqueta de su país: ocupa la posición número 441° del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP). Los aficionados aztecas tienen muchas expectativas en su futuro, y celebraron sus dos primeros títulos profesionales: el M15 de Belém (Brasil) y el M25 de Xalapa (México), venciendo en la final al australiano y ex número 17° del mundo, Bernard Tomic.

Acerca del impactó que generó su irrupción en su tierra natal, el azteca describió: “Cuando se enteraron del logro de ser número 1 junior en México fue una locura; prácticamente todo el mundo hablaba de eso. El tenis en México es un deporte que les gusta mucho a los aficionados, pero lamentablemente no tenemos jugadores metidos en las primeras posiciones. La verdad que todos tienen mucha esperanza en mí; no digo de ser número 1 ATP, pero si poder estar entre los primeros Top 100. Tener un mexicano en los cuadros principales de ATP y de Grand Slam, es algo que a mí me encantaría poder lograr y, también para poder regalarle a México, que se lo merece más que a nadie, porque hay mucho talento infantil y juvenil. Pero luego, cuando crecen, les falta algo, y espero ser quien les dé la motivación para que puedan surgir muchos jugadores”.

Rodrigo Pacheco Méndez buscará este martes meterse en el cuadro principal del AAT Challenger Santander de Villa María (Foto: Omar Rasjido/AAT Prensa)

En cuanto a la transición al tenis grande, contó: “Es duro; me impresiona el nivel profesional. Todos tienen las mismas ganas de cumplir el mismo logro que yo tengo. Hasta el momento no me ha ido nada mal; siento que me podría a ver ido un poco mejor en algunos torneos, pero más que nada me estoy enfocando en mejorar mi juego, dándole ese plus que me hace falta para estar entre los primeros 100 jugadores”.

Pacheco Méndez, a pesar de su corta edad, ya disputó tres series de Copa Davis representando a su país, con un saldo de tres victorias y dos derrotas: “Jugar por México es un sentimiento muy bonito; me hace muy feliz y me da mucha motivación para mi tenis. Es algo muy importante para mí”.

Con fuerte admiración al tenista español, Rafael Nadal y anhelando poder tener una carrera parecida a la del mallorquín, él jugador azteca manifiestó: “Esta temporada que falta sigo aprendiendo muchísimo, mejorando mi juego, tratando de ser un mejor jugador, para que el siguiente año ya este mucho más armado y compacto, y así tener grandes resultados y poder disputar la qualy del US Open; sería algo muy lindo”.