El entrenador de arqueros de la Selección contó cómo Dibu Martínez le ganó el puesto a Armani y los secretos de los penales

Tocalli contó cómo tomaron la decisión de sacar a Armani y poner al Dibu de titular

La historia escrita por La Scaloneta se fue forjando paso a paso y ladrillo a ladrillo, con un equipo muy extenso trabajando desde las sombras para que los futbolistas de la selección argentina tocaran el cielo con las manos a partir de coronarse campeones del Mundial en Qatar 2022 y bicampeones de la Copa América. Uno de los miembros más fundamentales del cuerpo técnico de Lionel Scaloni es Martín Tocalli, el entrenador de arqueros del plantel. Hijo de Hugo, también ex arquero e histórico formador de juveniles, reveló todos los detalles de su trabajo y de la decisión de ubicar a Emiliano Martínez como titular, relegando a Franco Armani al banco.

El arquero de River se ganó el puesto de la Albiceleste en la Copa del Mundo del 2018. A partir del buen rendimiento con el Millonario y su participación en la Copa América 2019, Scaloni decidió dejarlo como el dueño de los tres palos, hasta la irrupción del Dibu. “El proceso fue a partir del estudio de cada partido y de los arqueros. De los nuestros, Emiliano comenzó a tener el proceso de jugar, que era lo que necesitaba. Fue creciendo muy fuerte y muy rápidamente partido a partido. Nosotros estamos para tomar esas decisiones, qué es lo mejor para el equipo. El plateo nuestro era ´¿Qué hizo Franco para salir?´”, explicó Tocalli en diálogo con Juan Pablo Varsky en su programa Clank.

“La realidad es que estábamos conformes, pero el sentimiento es poder mostrar que Emiliano estaba para darle más al equipo. Esa es la decisión difícil. Poder mostrarle a Leo con las actuaciones de ellos en su equipo, de su momento y con un montón de circunstancias, poder decir ´Emiliano nos va a dar más´. Ahí es cuando es frío y dice ´a Franco, lo queremos un montón lo respetamos, nos dio todo´. Aparte, él tiene que seguir entrenando y tiene que entender por qué sale, jugártela por un arquero que no venía atajando tanto como Emiliano. Tranquilos, fuimos viendo el crecimiento de cada uno y confiábamos en Emi”, argumentó el miembro del staff argentino.

Tocalli contó cómo analizan a los jugadores a la hora de los penales

A su vez, brindó detalles de uno de los aspectos clave en el ciclo de Scaloni como director técnico de la Selección: las definiciones desde los 12 pasos. “En los penales lo que se hace es estudiar mucho al pateador. Los últimos penales, estadísticas, dónde fue, se trabaja en la posición del cuerpo del pateador. También, en qué instancia o minuto hacel o que hace. Hay montón de detalles que nosotros vamos trabajando, pero la última decisión es de ellos. Lo que yo hago es ayudarlo, le muestro”, demostró Tocalli. A esto, le sumó un ejemplo para que quede más claro: “Mbappé, me veo todos los penales de su carrera, empezaste a sacar estadísticas. Cuadrado en toda su carrera nunca había pateado abierto, siempre fue cruzado. Entonces vas encontrando de dónde agarrarte para la definición por penales. Durante el partido patean de una forma, pero en la definición por penales hay un patrón. Ahí es en dónde buscamos nosotros, es un análisis fino”.

De esta manera comenzó a desglosar cuál es su función dentro del vestuario y la importancia que tiene su trabajo, que impacta en diferentes facetas futbolísticas del equipo. Asimismo, remarcó la trascendencia que tomaron con los títulos conseguidos y las repercusiones en los más chicos, ya que aseguró que “Hay un 40 o 50% más de nenes que quieren ser arqueros. Todos están con las camisetas de Emiliano”.

Martín Tocalli junto al Dibu Martínez en la Selección (@martintocalli)

“Yo le doy información a los delanteros del arquero rival. A Walter, con la pelota parada, y él empieza a ver si el centro es más cerrado, qué le cuesta más, si es más abierto. Si en los córners le ponemos uno adelante o uno atrás. Esas son decisiones con información del arquero rival”, comentó. A su vez, rememoró la anécdota con Ángel Di María en la final contra Francia en Lusail: “A Ángel dos minutos antes de la final le mostré seis jugadas. Ese día había decidido no mandarles tanta información porque era una final. Con esos siete segundos de imágenes, él después cuenta que se acordó de que Lloris iba siempre con el cuerpo estirado. Ángel lo tomó en cuenta. Entonces, todo lo que se pueda ayudar con información para los arqueros o los jugadores nosotros tenemos que estar preparados para poder dárselo”.

Por otro lado, habló respecto al presente que está viviendo el mundo del fútbol y cómo fue cambiando el estilo de los porteros con el correr de los años. “Tengo una discusión cuando se habla de que todos los arqueros juegan con los pies. No, esa es la regla que más marcó el cambio en el fútbol, en mi opinión. Antes esos arqueros no tocaban tres pelotas por partido con el pie y hoy tienen que tocar 50 como base natural de un partido. Hay algunos técnicos que quieren la construcción del juego desde atrás, pero los arqueros están obligados hasta con técnicos que no tengan esa misma regla. Por eso es que hubo un crecimiento. Pero siempre prefiero primero que tape un duelo, un remate y que salga a cortar un centro”, argumentó Tocalli.