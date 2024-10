Revelaron nuevos mensajes de la esposa de la estrella del City Kyle Walker en medio del escándalo de infidelidad: “La quiero muerta”

Revelaron mensajes que Annie mantuvo con un amigo (Getty)

La turbulenta relación sentimental del futbolista Kyle Walker, jugador estrella del Manchester City, vuelve a ocupar las primeras planas de los medios británicos tras la divulgación de controvertidos mensajes de su esposa, Annie Kilner, dirigidos hacia Lauryn Goodman, madre de dos de los hijos de Walker.

Annie y Kyle Walker han compartido una complicada historia de amor, especialmente debido a las infidelidades del futbolista. Después de varias rupturas públicas y un regreso parcial a su hogar familiar junto a Annie y sus hijos, nuevos episodios intensificaron el drama entre las partes involucradas.

El periódico The Sun se hizo eco de unos mensajes que Annie Kilner aparentemente envió a un amigo, declarando su odio hacia Lauryn con explosiones de furia. “La quiero muerta”, habría escrito la esposa del futbolista, en lo que luego se describió como un momento de ira máxima por parte de Annie. En estos mensajes, de acuerdo con el medio, Annie también calificó a Lauryn de “imbécil” y predijo que sería “odiada cuando todo termine”.

Una fuente confidencial afirmó al medio en cuestión: “Estos mensajes son de lo más duros que se pueden imaginar. Annie no se anda con rodeos; todo su veneno se dirige hacia Lauryn”. Según los informes, el origen de este odio se remonta a cuando Lauryn quedó embarazada de Kairo, el hijo de Walker, en un periodo donde él y Annie estaban separados debido a una infidelidad del futbolista con la estrella de “Ex on the Beach”, Laura Brown. En ese entonces, según la fuente, legalmente Walker se encontraba soltero.

Lauryn Goodman tuvo dos hijos extramatrimoniales con Walker

A pesar de que Annie y Walker se reconciliaron y se casaron en 2021, su relación ha seguido siendo un torbellino de emociones. Una fuente cercana a la pareja confirmó que la convivencia en casa ahora es complicada: “La vida en casa con Annie y Kyle es terrible. Discuten por casi todo. Annie no lo deja volver a la casa a tiempo completo hasta que resuelvan el asunto del dinero”.

Durante este tiempo, Lauryn Goodman también vivió cambios en su vida. La mujer de 32 años tuvo un segundo hijo con Walker, Kinara, y las tensiones con Annie no cesaron. Según las mismas fuentes, el odio de Annie hacia Lauryn “ha empeorado” con los años.

Pese a las duras palabras, una fuente cercana a Annie indicó que esta nunca tuvo intención de causar daño físico a Lauryn. “Es una de esas cosas que dices cuando estás enojado”, explicó. Annie también ha estado considerando asesoría legal “para formular un plan de escape en términos financieros”, según agregó la fuente, resaltando la complejidad del vínculo matrimonial bajo el peso de las controversias.

Lauryn, quien ya ha tratado de reparar parte de la turbulencia psicológica que rodea a este triángulo amoroso, habría llamado a Annie después de dar a luz a su segundo hijo con Walker. “Lauryn se disculpó por lo que había sucedido, pero explicó que Kyle le había mentido sobre su estado civil con Annie”, relató una fuente.

En respuesta a la divulgación de estos mensajes y las especulaciones emergentes, una fuente cercana a Annie sostiene que este último episodio es “otro intento de difamar a Annie, quien, junto con los niños involucrados, es completamente inocente en esta situación”. Además, lamentaron que los mensajes enviados a alguien que Annie consideraba una amiga se hicieran públicos, destacando que fueron simplemente “dos personas desahogando su frustración”. Mencionaron que “muchas mujeres, y también hombres, en todo el país pueden identificarse con tener conversaciones privadas similares en lo que creían que eran espacios seguros”.