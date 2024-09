La decisión que tomó la esposa del futbolista Kyle Walker tras el escándalo que destapó su doble vida

Walker regresó a su hogar junto a Kilner (Getty Images)

El caso de Kyle Walker sigue acaparando titulares en Inglaterra. Recientes informaciones reveladas por The Sun señalaron que el futbolista del Manchester City y Annie Kilner no se han reconciliado por completo, aunque ahora comparten el mismo techo, eso sí, en camas separadas en su casa de 5 millones de dólares. El defensor inglés, de 34 años, fue expulsado de su hogar a mediados de diciembre tras ser padre por segunda vez con su ex amante, Lauryn Goodman.

La modelo de 31 años, que sigue profundamente afectada por esta “terrible experiencia”, ha dejado claro que ella y Kyle no han vuelto a estar juntos, según algunas declaraciones de sus más cercanos. “Kyle está durmiendo en una cama separada en el tercer piso de la casa”, reveló una fuente. Anteriormente, Walker se hospedaba en un complejo del Manchester City y había emitido una disculpa pública por sus acciones.

A pesar de la traición, el futbolista ahora ha regresado a la casa familiar en Cheshire, en lo que ha sido calificado como una “prueba”.

Kilner, que se casó en 2022 y tiene cuatro hijos, ha decidido intentar darle otra oportunidad a su relación después de una serie de “charlas sinceras durante el verano”. Una fuente cercana mencionó al medio británico: “Llegó un momento en el que tuvieron que tomar una decisión sobre su relación. Era injusto para todos prolongar más el asunto. O bien lo intentaban, o bien lo dejaban pasar”. La misma fuente añadió: “Han decidido ver cómo van las cosas. Es una prueba”.

Annie Kilner, por su parte, está decidida a hacer lo que cree que es mejor para sus hijos. Otra fuente le indicó a The Sun: “Este año ha sido el más difícil de sus vidas. Todavía hay una gran cantidad de disgustos. Será un trabajo que durará muchos años, pero si quieren tener una oportunidad, ambos deben intentarlo”.

Walker tuvo dos hijos extramatrimoniales (GettyImages)

Es importante recordar que, inicialmente, Kilner rechazó categóricamente cualquier posibilidad de reconciliación. Según diferentes medios europeos, cuando Walker intentó trasladar algunas de sus pertenencias a la casa donde vivía Kilner, ella le respondió inflexiblemente: “Sobre mi cadáver”.

El nombre del defensor volvió a tomar relevancia en los principales portales británicos luego de que su ex amante, Lauryn Goodman, publicara una serie de mensajes en los que el futbolista cuestionaba la paternidad de sus dos hijos extramatrimoniales. Goodman, en su cuenta de Instagram, compartió varias conversaciones que, supuestamente, mantuvo con Walker para demostrar que el defensor siempre supo que los dos hijos que tuvieron, Kairo de cuatro años y Kinara de uno, eran suyos. Los mensajes datan del 17 de marzo del año pasado.

La influencer también ocupa una mansión que está a nombre del futbolista. En el programa Celebs Go Dating del canal E4, describió entre lágrimas el dolor de ser “la amante más difamada de Gran Bretaña”.

“Conozco a Kyle desde que tenía unos veinte años. Éramos amigos en ese momento, pero a él siempre le había gustado, aunque yo sabía que tenía novia en ese momento”, dijo , confirmando que no era amiga de Annie. “Kyle mantenía todo muy separado de ella. Era 2019 y ella lo había echado. Ya no estaba con ella, entonces pensé: ‘Bueno, ¿por qué no?’”.

En julio, los ex amantes se vieron envueltos en un caso judicial de manutención infantil de alto perfil, en el que el jugador de la selección inglesa acusó a Goodman de “codicia insaciable” después de que el juez fallara a su favor. Durante el proceso judicial se reveló que la mjer había estado utilizando al futbolista como una “chequera abierta” después de dar a luz a Kairo.

Una fuente cercana al diario británico mencionó que la vida de Walker se encuentra actualmente “sin rumbo”, lo que refleja el estado de incertidumbre y turbulencia que sigue marcando su relación con Annie Kilner.